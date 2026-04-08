Λασίθι: Μαμούθ κατάσχεση κροτίδων στη Σητεία και σύλληψη 43χρονου - iefimerida.gr

Συνολικά 23.240 παράνομες κροτίδες εντοπίστηκαν σε επιχείρηση στη Σητεία, στο πλαίσιο δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για την αποτροπή ατυχημάτων από παράνομη κατοχή, κατασκευή, διακίνηση και χρήση πυροτεχνημάτων ενόψει του Πάσχα.

Επιχείρηση στη Σητεία

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ιδιοκτησία 43χρονου ημεδαπού, ο οποίος συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας.

Κατασχέθηκαν πάνω από 23.000 κροτίδες

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, κατασχέθηκαν συνολικά 23.240 κροτίδες, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών ή διακινητών.

Μέτρα πρόληψης ενόψει Πάσχα

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης τονίζει ότι οι δράσεις αυτές γίνονται για την προστασία του κοινού και την αποτροπή ατυχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις γιορτές του Πάσχα, όπου η χρήση βεγγαλικών αυξάνεται σημαντικά.