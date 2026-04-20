Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 22χρονος για την απάτη με τα «θαμμένα» 100.000 ευρώ - iefimerida.gr

Στις φυλακές οδηγείται ο 22χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος για απάτη εις βάρος 76χρονης.

Την είχε πείσει, με το πρόσχημα ότι έιναι ο λογιστής της, να ξεθάψει 100.000 ευρώ που είχε κρυμμένα στην αυλή του σπιτιού της, σε χωριό του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία, τον έκρινε ένοχο για απάτη που προκάλεσε ιδιαίτερα μεγάλη ζημία, από κοινού με τον συνεργό του που αναζητείται, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 4 ετών, η οποία θα εκτιθεί, καθώς η έφεση δεν είχε αναστέλλουσα δύναμη.

Η μέθοδος της απάτης

Στην απολογία του ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, χωρίς όμως να καταφέρει να πείσει τους δικαστές. Σύμφωνα με τη δικογραφία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 76χρονη, προσποιούμενος τον βοηθό λογιστή και ισχυριζόμενος ότι οφείλει δήθεν 1.800 ευρώ.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, που διήρκησε πάνω από μία ώρα, ο δράστης φέρεται να τη ρώτησε εάν διατηρεί κρυμμένα χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι, επικαλούμενος υποτιθέμενο φορολογικό έλεγχο.

Πώς απέσπασαν τα χρήματα

Αιφνιδιασμένη, η ηλικιωμένη αποκάλυψε ότι είχε θαμμένες τις οικονομίες της στην αυλή. Στη συνέχεια, της ζητήθηκε να πάει στο σημείο, να ξεθάψει τα χρήματα και να τα επιδείξει, ώστε, όπως της είπαν, να καταγραφούν από drone, που δήθεν πετούσε στην περιοχή.

Η επικοινωνία ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα και το χρονικό αυτό διάστημα φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν οι δράστες για να αφαιρέσουν τα χρήματα, τα οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, ανέρχονταν σε 100.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας όχημα για τη διαφυγή τους.

Η καταγγελία και η σύλληψη

Όταν η 76χρονη επέστρεψε στην αυλή, διαπίστωσε ότι τα χρήματα είχαν εξαφανιστεί. Προσπάθησε να καλέσει τον αριθμό από τον οποίο είχε δεχθεί την κλήση, ωστόσο η συσκευή ήταν απενεργοποιημένη.

Συνειδητοποιώντας ότι είχε πέσει θύμα απάτης, απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε το περιστατικό, που οδήγησε τελικά στη σύλληψη του 22χρονου, με τον συνεργό του να παραμένει ασύλληπτος.