Διεκόπη για τις 22 Οκτωβρίου η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών - iefimerida.gr

Για τις 22 Οκτωβρίου διεκόπη δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών με κατηγορούμενους τέσσερις εκπροσώπους των εμπλεκομένων εταιρειών.

Η σημερινή διαδικασία διεκόπη μετά από αίτημα της υπεράσπισης ενός κατηγορουμένου για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία –όπως υποστήριξε– δεν είχαν περιληφθεί στη δικογραφία. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου διευκρίνισε ότι οι σχετικοί κωδικοί υπάρχουν και θα παραδοθούν στην υπεράσπιση.

Στις 22 Οκτωβρίου η δίκη για τις υποκλοπές

Μετά τη διακοπή, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές προχώρησε σε δηλώσεις αναφέροντας πως αυτήν την υπόθεση στοιχειώνουν δύο πράγματα. Το πρώτο, όπως δήλωσε, είναι , η απουσία του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που ήταν θύματα παρακολούθησης και το δεύτερο ότι σοβαρά κακουργήματα δικάζονται από Μονομελές Πλημμελειοδικείο που δικάζει και υποθέσεις ρευματοκλοπής.

Δηλώσεις έκανε και ο πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης ο οποίος τόνισε πως την ώρα που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα για Τέμπη και κλείνει άρον αρον η ανάκριση, ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει να εκδικάζεται την άνοιξη, όμως είχε αναβληθεί επ' αόριστον, καθώς έπρεπε να γίνει η μετάφραση εγγράφων της δικογραφίας.

Για την υπόθεση έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν για πλημμελήματα τέσσερις επιχειρηματίες και εκπρόσωποι εταιρειών που φέρονται να σχετίζονται με το κακόβουλο λογισμικό Predator.

Μεταξύ των μηνυτών είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης,ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, με τον κατάλογο των μαρτύρων να περιλαμβάνει περισσότερους από πενήντα μάρτυρες, μεταξύ των οποίων είναι και ο πρώην πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών Χρήστο Ράμμο.