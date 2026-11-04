Από την Ταϊλάνδη μέσω Κατάρ στην Αθήνα: Τα 207 κιλά κάνναβης που ταξίδεψαν ως «ενδύματα» - iefimerida.gr

Ένα διεθνές δρομολόγιο με αφετηρία την Ταϊλάνδη, ενδιάμεσο σταθμό το Κατάρ και τελικό προορισμό την Ελλάδα αποκαλύφθηκε πίσω από φορτίο-μαμούθ με περισσότερα από 207 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Το φορτίο των 207 κιλών και 466 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης που εντοπίστηκε στις 19 Αυγούστου 2026 σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων της εταιρείας Goldair, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και κατασχέθηκε από τα έμπειρα στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος.

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Το «εμπόρευμα ένδυσης» που ταξίδεψε από την Ταϊλάνδη στην Αθήνα μέσω Κατάρ

Το κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι το φορτίο εμφανιζόταν στα συνοδευτικά έγγραφα ως εμπόρευμα ένδυσης, επιχειρώντας να περάσει κάτω από τα ραντάρ των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ως αποστολέας εμφανιζόταν εταιρεία με έδρα την Ταϊλάνδη, ενώ ως παραλήπτρια δηλωνόταν εταιρεια με διεύθυνση στην οδό Ευαγγελιστρίας, στο κέντρο της Αθήνας.

Το φορτίο, που είχε δηλωθεί ως ενδύματα, έκρυβε στο εσωτερικό του περισσότερα από 207 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, με το εκτιμώμενο προσδοκώμενο κέρδος από την πώλησή της να αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και την έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα.

Μυστήριο με τα πρόσωπα που βρίσκονταν πίσω από τη μεταφορά του φορτίου -Δεν πήγε κανένας να το παραλάβει

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση της ποσότητας και, στο πλαίσιο ελεγχόμενης παράδοσης, αφαίρεσαν τα ναρκωτικά από τις παλέτες, αντικαθιστώντας τα με άλλες συσκευασίες, κενές από ναρκωτικές ουσίες.

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Στη συνέχεια, ακολουθήθηκε η συνήθης διαδικασία, προκειμένου οι παλέτες να εκτελωνιστούν και να φτάσουν στον δηλωμένο τελικό προορισμό τους, με στόχο να εντοπιστούν τα πρόσωπα που θα εμφανίζονταν για την παραλαβή τους.

Ωστόσο, παρά την επιχείρηση, κανείς δεν προσέγγισε για να παραλάβει το φορτίο. Η ελεγχόμενη παράδοση ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για τα πρόσωπα που βρίσκονταν πίσω από τη μεταφορά και τη διακίνηση της μεγάλης ποσότητας κάνναβης.

Στο πλαίσιο της έρευνας κλήθηκε συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για την εξερεύνηση των συσκευασιών και τη συλλογή στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, τον Αύγουστο του 2026, -207- κιλά και -466- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

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Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντοπίστηκαν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, -48- χαρτοκιβώτια, τοποθετημένα σε -2- παλέτες, για τα οποία προέκυψε ότι περιείχαν την ανωτέρω ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Περαιτέρω, διακριβώθηκε η διαδρομή των επίμαχων παλετών, οι οποίες φέρεται ότι ξεκίνησαν αεροπορικώς από την Ταϊλάνδη, ενώ σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, το δηλωθέν εμπόρευμα αφορούσε ενδύματα.

Από την κατασχεθείσα ποσότητα κάνναβης, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την περαιτέρω διακίνησή της εκτιμάται ότι θα προσέγγιζε το -1.000.000- ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης».