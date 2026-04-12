«Λιποθύμησα, εκείνος έβαλε πρώτη και έφυγε», λέει ο 18χρονος που τραυματίστηκε στο τροχαίο στην Αρτέμιδα - iefimerida.gr

Από τύχη και, όπως ο ίδιος πιστεύει, από θαύμα, σώθηκε ο 18χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Αρτέμιδα, στη λεωφόρο Καραμανλή.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, που παραβίασε σήμανση και έστριψε αριστερά, εγκατέλειψε το σημείο μετά το ατύχημα.

Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να τον βοηθήσουν και απηύθυναν έκκληση στον οδηγό να εμφανιστεί.

Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να ταυτοποιήσουν το όχημα και τον οδηγό, ο οποίος φαίνεται να εγκαταλείπει τον τραυματία.

Ο νεαρός, εμφανώς συγκλονισμένος, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε, τονίζοντας πως νιώθει ευγνωμοσύνη που παραμένει ζωντανός. «Αφού ζω και δεν έχω σκοτωθεί, παρακαλώ τον Θεό. Πήγα και χθες και άναψα μια λαμπάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Λιποθύμησα και ξύπνησα μετά από 10 λεπτά»

Αναφερόμενος στο πώς συνέβη το τροχαίο, εξήγησε πως δεν πρόλαβε να αντιδράσει:

«Λιποθύμησα κατευθείαν, δεν ένιωσα τίποτα. Ξύπνησα μετά από 10 λεπτά. Έχω διάστρεμμα στον ώμο και στην κλείδα, ενώ έχει μαζευτεί υγρό. Στο πόδι έχω επιφανειακά τραύματα. Αν η μαγνητική δείξει κάταγμα, θα χρειαστεί να μείνω στο νοσοκομείο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, την ώρα του ατυχήματος κατευθυνόταν προς τη δουλειά του: «Πήγαινα να βγάλω το μεροκάματο εκείνη την ώρα».

Εγκατάλειψη μετά τη σύγκρουση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο.

«Με το που τον χτύπησα, έβαλε πρώτη και έφυγε. Δεν σταμάτησε πουθενά», δήλωσε ο 18χρονος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Σπάτων-Αρτέμιδος, όταν ΙΧ που εξήλθε από κάθετο δρόμο έκλεισε την πορεία της μοτοσικλέτας. Παρά το γεγονός ότι στο σημείο υπάρχει σήμανση υποχρεωτικής δεξιάς στροφής, ο οδηγός φέρεται να κινήθηκε αντίθετα, στρίβοντας αριστερά, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση.

«Πιστεύω ότι με έσωσε ο παππούς μου»

Ο νεαρός αποδίδει τη σωτηρία του σε μια ιδιαίτερη σύμπτωση:

«Σαν χθες, την ημέρα της Ανάστασης πριν από 11 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο παππούς μου. Ήταν ένας άνθρωπος που με αγαπούσε πολύ και πιστεύω ότι αυτός με έσωσε».

Μαρτυρίες και έρευνες των Αρχών

Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματία. «Τον είδα κάτω και με έπιασε κόμπος», ανέφερε μία γυναίκα που βρέθηκε στο σημείο, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στον οδηγό να εμφανιστεί.

Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιήσουν το μπορντό όχημα, όπως περιγράφεται. Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο οδηγός να εγκαταλείπει τον τραυματία, γεγονός που επιβαρύνει τη θέση του.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού βρίσκεται σε εξέλιξη.