Τουλάχιστον 14 τραυματίες από βεγγαλικά μέσα σε έναν μήνα -Στο «κόκκινο» οι έλεγχοι της Αστυνομίας, δεκάδες συλλήψεις - iefimerida.gr

Από τις αρχές Μαρτίου έως το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, σημειώθηκαν 14 τραυματισμοί από βεγγαλικά, εκ των οποίων οι δύο σοβαροί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα πιο επικίνδυνα περιστατικά καταγράφηκαν στο Βέλο Κορινθίας, όπου δύο νεαροί τραυματίστηκαν από έκρηξη βεγγαλικού. Ο ένας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ακρωτηριασμού δαχτύλου, ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο μάτι, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τους κινδύνους από τη χρήση αυτοσχέδιων ή παράνομων πυροτεχνημάτων.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Συνολικά ελέγχθηκαν 35.438 άτομα και οχήματα, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 180.000 είδη, μεταξύ των οποίων βεγγαλικά, κροτίδες και άλλα πυροτεχνήματα. Οι επιχειρήσεις οδήγησαν σε 136 συλλήψεις.

Οι περιοχές που επικεντρώθηκαν οι έλεγχοι για βεγγαλικά

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιχειρησιακή δραστηριότητα στην Αττική τη νύχτα της Ανάστασης, με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής να εφαρμόζει ειδικό σχέδιο πρόληψης για την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών σε εκκλησίες και χώρους μαζικής συγκέντρωσης.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί ανάλογα περιστατικά τα προηγούμενα χρόνια, όπως ο Νέος Κόσμος, η Καλλιθέα, η Παιανία και το Κορωπί, όπου πραγματοποιήθηκαν και συλλήψεις.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν περιστατικό ρίψης κροτίδας σε λεωφορείο στον Πειραιά, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι ανήλικοι που εμπλέκονται ενδέχεται να κατευθύνονταν προς τον Νέο Κόσμο. Στην κατοχή ενός εξ αυτών βρέθηκαν αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί με χρήση φιαλών υγραερίου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 153 αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί τύπου μολότοφ, 38 ναυτικές φωτοβολίδες, 26 κροτίδες και πέντε δοχεία με εύφλεκτο υλικό, με ορισμένα από αυτά να έχουν αποκρυφτεί σε σημεία κοντά σε εκκλησίες.