Μακρυχώρι Λάρισας: Τρόμος για δύο κορίτσια -13χρονα αγόρια έβγαλαν μαχαίρι και τα απείλησαν - iefimerida.gr

Επίθεση από δύο 13χρονα αγόρια που κρατούσαν μαχαίρι δέχθηκαν δύο κορίτσια 14 και 15 ετών ενώ κάθονταν στην πλατεία του χωριού Μακρυχώρι Λάρισας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, όλα συνέβησαν το περασμένο Σάββατο όταν τα δύο κορίτσια βρίσκονταν αμέριμνα στην πλατεία του χωριού και είδαν να τους επιτίθενται αναίτια τα δύο 13χρονα αγόρια.

Όπως μεταδίδει το ίδιο Μέσο, στο ένα κορίτσι ακούμπησαν μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας το και στο άλλο στην κοιλιακή χώρα.

Τελικά δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο το άγριο περιστατικό προκάλεσε σοκ στα κορίτσια.

Πληροφορίες του onlarissa.gr αναφέρουν ότι την υπόθεση ανέλαβε η Αστυνομία, ενώ ήδη σχηματίστηκε δικογραφία και έχει ενημερωθεί και η Εισαγγελία Λάρισας.