 Υπόθεση 12χρονης στον Κολωνό: Στο Εφετείο ο Ηλίας Μίχος και οι συγκατηγορούμενοί του -Ξεκινά η δίκη σε δεύτερο βαθμό
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση 12χρονης στον Κολωνό: Στο Εφετείο ο Ηλίας Μίχος και οι συγκατηγορούμενοί του -Ξεκινά η δίκη σε δεύτερο βαθμό

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ο Ηλίας Μίχος
Ο Ηλίας Μίχος / EUROKINISSI: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως έφτασαν λίγο μετά τις 8:30 το πρωί της Δευτέρας οι κατηγορούμενοι, με βασικό τον Ηλία Μίχο, ενόψει της έναρξης της δίκης σε δεύτερο βαθμό για την πολύκροτη υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό.

​Συνολικά, η συγκεκριμένη δικογραφία περιλαμβάνει 20 κατηγορουμένους.

Πέραν των δύο προσώπων που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό ως μαστροποί και της μητέρας του παιδιού, οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι είχαν κριθεί ένοχοι με αναστολή.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχε σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία που αφορούσε 17 άτομα, εκ των οποίων οι 11 καταδικάστηκαν πρωτοδίκως.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο της Λουκάρεως συγκέντρωση αλληλεγγύης στη 12χρονη, πραγματοποιούν κινήσεις πολιτών, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και άλλες οργανώσεις, διεκδικώντας την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.

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