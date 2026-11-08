Εντυπωσιακή επίδειξη από F-16 και πλήθος κόσμου στη Λάρισα για τον εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας -Φωτογραφίες και βίντεο - iefimerida.gr

Με εντυπωσιακούς ελιγμούς και ένα μοναδικό αεροπορικό θέαμα στον ουρανό της Λάρισας, το F-16 «Ζευς» κέρδισε τις εντυπώσεις, το μεσημέρι της Κυριακής, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών στην 110 Πτέρυγα Μάχης.

Εκατοντάδες Λαρισαίοι, μικροί και μεγάλοι, βρέθηκαν στην αεροπορική βάση για να παρακολουθήσουν από κοντά την επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Πολεμικής Αεροπορίας για τον εορτασμό του προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι θεαματικοί ελιγμοί του μαχητικού αεροσκάφους μαγνήτισαν τα βλέμματα και χάρισαν μοναδικές εικόνες στους παρευρισκόμενους, με τον «Ζευς» να κλέβει την παράσταση και να αποσπά το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Παράλληλα, το κοινό είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τον χώρο ιστορικών εκθεμάτων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας «Μορφές Αεροπορικού Πνεύματος», ο οποίος παρέμεινε ανοιχτός έως τις 17:00.

Η σημερινή εκδήλωση αποτέλεσε την κορύφωση των εορταστικών δράσεων στη Λάρισα, με αφορμή τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εικόνες: