Ρέθυμνο: 10χρονο παιδί έπεσε σε πηγάδι ανήμερα του Πάσχα -Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, καθώς παιδί 10 ετών έπεσε μέσα σε πηγάδι στο χωριό Μελισουργάκι στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ ωστόσο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το cretalive, πριν φτάσουν οι διασώστες, οι γονείς του παιδιού κατάφεραν να το ανασύρουν από το πηγάδι.

Το παιδί το οποίο είχε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.