 Ρέθυμνο: 10χρονο παιδί έπεσε σε πηγάδι ανήμερα του Πάσχα -Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: 10χρονο παιδί έπεσε σε πηγάδι ανήμερα του Πάσχα -Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο / Φωτογραφία αρχείου: INTIME / ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, καθώς παιδί 10 ετών έπεσε μέσα σε πηγάδι στο χωριό Μελισουργάκι στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ ωστόσο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το cretalive, πριν φτάσουν οι διασώστες, οι γονείς του παιδιού κατάφεραν να το ανασύρουν από το πηγάδι.

Το παιδί το οποίο είχε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

