10 πράγματα που κάνουμε κάθε Πάσχα... λάθος - Και πώς να τα διορθώσουμε - iefimerida.gr

Το ελληνικό Πάσχα είναι ίσως η πιο δυνατή γιορτή του χρόνου: οικογένεια, φαγητό, παράδοση, συναίσθημα. Κι όμως, κάθε χρόνο επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη.

Αυτά τα λάθη - από το βάψιμο των αυγών μέχρι το πώς ζούμε την Ανάσταση και το πασχαλινό τραπέζι - επηρεάζουν από την υγεία μας μέχρι το πόσο πραγματικά το απολαμβάνουμε.

10 πράγματα που κάνουμε λάθος κάθε Πάσχα και πώς να τα διορθώσουμε

Βάφουμε τα αυγά όποτε μας βολεύει



Πολλοί τα βάφουν τελευταία στιγμή ή ακόμη και τη Μεγάλη Παρασκευή, όμως η παράδοση θέλει τη Μεγάλη Πέμπτη (Κοκκινοπέφτη)ως ημέρα προετοιμασίας, συνδεδεμένη με τον Μυστικό Δείπνο. Το πρώτο αυγό παλιά θεωρούνταν προστατευτικό και το κρατούσαν στο σπίτι για καλή τύχη.

2. Παραψήνουμε το αρνί «για να είμαστε σίγουροι»

Ο φόβος ότι δεν θα ψηθεί καλά οδηγεί συχνά σε στεγνό, παραψημένο κρέας. Το σωστό είναι αργό και σταθερό ψήσιμο, με προσεκτικό γύρισμα και χωρίς συνεχές τρύπημα, που κάνει το κρέας να χάνει τα ζουμιά του.

3. Μετά τη νηστεία... πέφτουμε με τα μούτρα στο φαγητό

Η απότομη μετάβαση από την αποχή στην υπερφαγία προκαλεί φούσκωμα, δυσφορία και στομαχικές ενοχλήσεις. Η μαγειρίτσα υπάρχει ακριβώς για να βοηθά το σώμα να επανέλθει ομαλά, ενώ οι πρώτες ποσότητες πρέπει να είναι μικρές και ελεγχόμενες.

4. Ζούμε την Ανάσταση σαν αγγαρεία

Πολλοί φτάνουν στην εκκλησία λίγο πριν τα μεσάνυχτα, παίρνουν φως και φεύγουν αμέσως. Έτσι όμως χάνεται όλο το βίωμα της στιγμής. Ακόμη και λίγα λεπτά παραμονής μπορούν να αλλάξουν την αίσθηση της γιορτής.

H παράδοση θέλει το Άγιο Φως να φτάνει ζεστό στο σπίτι και με τον καπνό της λαμπάδας να σχηματίζουμε σταυρό στην εξώπορτα ως ευλογία

5. Σβήνουμε τη λαμπάδα μόλις βγούμε από την εκκλησία

Η παράδοση θέλει το Άγιο Φως να φτάνει στο σπίτι, όπου με τον καπνό της λαμπάδας σχηματίζουμε τον σταυρό στην πόρτα ως ευλογία. Το να τη σβήνουμε στον δρόμο ακυρώνει ένα από τα πιο όμορφα πασχαλινά έθιμα.

6. Λέμε «Χριστός Ανέστη» μηχανικά

Ο χαιρετισμός έχει γίνει για πολλούς τυπικότητα, όμως είναι από τους πιο χαρμόσυνους της ελληνικής παράδοσης. Όταν ειπωθεί συνειδητά, έστω μία φορά, αλλάζει όλη η συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.

7. Υποτιμάμε τη μαγειρίτσα

Συχνά απορρίπτεται ως «βαριά» ή «περίεργη», όμως είναι διατροφικά σχεδιασμένη για τη μετάβαση από τη νηστεία στο πλούσιο πασχαλινό τραπέζι. Για όσους δεν αγαπούν την κλασική εκδοχή, υπάρχουν πιο ελαφριές και μοντέρνες παραλλαγές.

8. Δεν προσέχουμε με τα βεγγαλικά

Η απερισκεψία και η έλλειψη επίβλεψης οδηγούν κάθε χρόνο σε ατυχήματα. Τα βεγγαλικά χρειάζονται απόσταση, προσοχή και υπεύθυνη χρήση - όχι υπερβολές και επικίνδυνα αυτοσχέδια.

9. Κυνηγάμε το «τέλειο» Πάσχα

Το άγχος για το τραπέζι, το σπίτι, τους καλεσμένους και τις λεπτομέρειες συχνά μετατρέπει τη γιορτή σε κούραση. Στο τέλος, κανείς δεν θυμάται αν το τραπέζι ήταν «τέλειο», αλλά αν πέρασε όμορφα.

10. Ξεχνάμε τι πραγματικά σημαίνει το Πάσχα

Περιοριζόμαστε στο φαγητό και τα έθιμα, ενώ στην ουσία είναι μια ευκαιρία για εσωτερική επανεκκίνηση. Μια στιγμή για να αναρωτηθούμε τι θέλουμε να αφήσουμε πίσω και τι να κρατήσουμε.

Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τα πάντα. Αρκεί να κάνετε 2-3 πράγματα πιο συνειδητά. Γιατί τελικά, το Πάσχα δεν είναι αυτό που «πρέπει» να κάνεις, αλλά αυτό που θα κρατήσεις.