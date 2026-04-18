Βρετανία: Βουλευτές ζητούν κυρώσεις κατά του Ισραήλ για σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης - iefimerida.gr

Εβδομήντα πέντε Βρετανοί βουλευτές στηρίζουν επείγουσα πρόταση για κυρώσεις κατά του Ισραήλ λόγω σχεδίων προσάρτησης στη Δυτική Όχθη.

Οι εβδομήντα πέντε συνυπέγραψαν επείγουσα κοινοβουλευτική πρόταση που ζητά την επιβολή τιμωρητικών μέτρων κατά του Ισραήλ, με αφορμή τις κινήσεις του για εδραίωση ελέγχου και προσάρτηση εδαφών, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η πρόταση, την οποία κατέθεσε ο βουλευτής Ρίτσαρντ Μπέργκον, καταγγέλλει την απόφαση χαρακτηρισμού παλαιστινιακής γης ως «κρατικής», κάνοντας λόγο για πρακτική που διευρύνει τον έλεγχο επί κατεχόμενων περιοχών και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Η ανάρτηση του βουλευτή Ρ. Μπέργκον:

«ΕΚΤΑΚΤΟ: 75 βουλευτές υποστηρίζουν πλέον την κοινοβουλευτική μου πρόταση για εκτεταμένες κυρώσεις κατά του Ισραήλ. Εκτός από τη γενοκτονία στη Γάζα και τα εγκλήματα πολέμου στον Λίβανο, το Ισραήλ εμβαθύνει την κατοχή της Δυτικής Όχθης. Απομένει μόνο μία εβδομάδα για να υποστηρίξετε αυτήν την έκκληση για κυρώσεις. Ζητήστε από τον βουλευτή σας να το κάνει παρακάτω»

Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία των 75 βουλευτών επικεντρώνεται στην άμεση αλλαγή της βρετανικής πολιτικής έναντι των ισραηλινών οικισμών. Ζητείται ρητά η αναθεώρηση κάθε κρατικής στήριξης που, σύμφωνα με τους υπογράφοντες, συμβάλλει στη διατήρηση της κατοχής.

Αναφορά στο διεθνές δίκαιο

Οι βουλευτές επικαλούνται τη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου του Ιουλίου 2024, η οποία έκρινε παράνομη την ισραηλινή παρουσία στα παλαιστινιακά εδάφη και ζήτησε τον άμεσο τερματισμό της.

Προτεινόμενα μέτρα κυρώσεων

Η πρόταση περιλαμβάνει δέσμη μέτρων, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από οικισμούς, περιορισμούς σε εμπορικές συναλλαγές και στοχευμένες κυρώσεις όπως δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις για πρόσωπα που συνδέονται με την επέκταση των οικισμών.