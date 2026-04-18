Ζευγάρι ξόδεψε 60.000 λίρες μετατρέποντας εγκαταλελειμμένο πύργο νερού σε πολυτελές Airbnb [εικόνες] - iefimerida.gr

Ζευγάρι επένδυσε 60.000 λίρες για να μετατρέψει έναν εγκαταλελειμμένο πύργο νερού του 1938 σε πολυτελές Airbnb, δημιουργώντας ένα μοναδικό κατάλυμα στην εξοχή.

Από την εγκατάλειψη σε πολυτελή διαμονή

Ένα παλιό εργοστάσιο επεξεργασίας νερού στο Bolsover του Derbyshire στην Αγγλία, που είχε μείνει για χρόνια εγκαταλελειμμένο, μεταμορφώθηκε πλήρως σε έναν εντυπωσιακό χώρο φιλοξενίας. Η Tamara Keeling αγόρασε το ακίνητο το 2016, αφού το είχε δει στην τηλεόραση, και λίγα χρόνια αργότερα ξεκίνησε την ανακαίνιση μαζί με τον σύντροφό της.

Οι εργασίες άρχισαν το 2020 και ολοκληρώθηκαν μέσα σε περίπου έξι μήνες, με το ακίνητο να ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό το 2022 μέσω Airbnb, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία διαμονής.

Το μοντέρνο σαλόνι / Φωτογραφία: Tamara Keeling

Το ακίνητο προσελκύει κυρίως ζευγάρια / Φωτογραφία: Tamara Keeling

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του πύργου

Ο πύργος, ύψους περίπου 15 μέτρων, κατασκευάστηκε το 1938 και διατηρεί πολλά από τα αυθεντικά του στοιχεία. Πρόκειται για ένα βιομηχανικό κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες αρ ντεκό σε πόρτες και ανοίγματα.

Στην κορυφή του δεσπόζει δεξαμενή νερού χωρητικότητας περίπου 38.000 λίτρων, στοιχείο που ενισχύει τη μοναδικότητα του χώρου και τη βιομηχανική του ταυτότητα.

Η εντυπωσιακή σπειροειδής σκάλα / Φωτογραφία: Tamara Keeling

Το μπάνιο / Φωτογραφία: Tamara Keeling

Σύγχρονες παροχές σε έναν ξεχωριστό χώρο

Παρά τον αυθεντικό του χαρακτήρα, το εσωτερικό έχει μετατραπεί σε έναν σύγχρονο και πολυτελή χώρο. Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, κρεβάτι king-size, ξυλόσομπα και μια εντυπωσιακή σπειροειδή σκάλα που ενώνει τα επίπεδα.

Ξεχωρίζει επίσης το ιδιαίτερο ντους με γυάλινο πάτωμα, μια δημιουργική λύση που προέκυψε από υπάρχον άνοιγμα στο δάπεδο και προσθέτει μια ξεχωριστή εμπειρία για τους επισκέπτες.

Από ράμπα skate σε τουριστικό κατάλυμα

Πριν την ανακαίνιση, το κτίριο χρησιμοποιούνταν περιστασιακά ως αποθήκη, ακόμη και ως ράμπα για skateboard. Δεν διέθετε βασικές υποδομές, όπως ηλεκτρικό ρεύμα ή κανονική είσοδο, γεγονός που έκανε τη μετατροπή του ακόμη πιο απαιτητική.

Παρά τις δυσκολίες, οι ιδιοκτήτες επέλεξαν να διατηρήσουν τον αρχικό χαρακτήρα του πύργου, συνδυάζοντας το παλιό με το νέο.

Ο πύργος νερού που μετατράπηκε σε Airbnb / Φωτογραφία: Tamara Keeling

Το εσωτερικό έχει μετατραπεί σε έναν σύγχρονο χώρο / Φωτογραφία: Tamara Keeling

Η κουζίνα / Φωτογραφία: Tamara Keeling

Απομονωμένη εμπειρία μέσα στη φύση

Το κατάλυμα βρίσκεται σε έκταση περίπου 24 στρεμμάτων, προσφέροντας ιδιωτικότητα και ηρεμία στους επισκέπτες. Η τοποθεσία του κοντά στο Peak District το καθιστά ιδανικό για αποδράσεις στη φύση, ενώ παράλληλα υπάρχουν κοντινές επιλογές για φαγητό και αξιοθέατα.

Η Tamara επισημαίνει ότι το ακίνητο προσελκύει κυρίως ζευγάρια, ιδιαίτερα γονείς που αναζητούν μια σύντομη αλλά ποιοτική απόδραση χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν μακριά.

Ένα διαφορετικό είδος διακοπών

Με τιμές που ξεκινούν από 185 λίρες τη βραδιά, το ανακαινισμένο κτίριο προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας. Ο συνδυασμός βιομηχανικής αισθητικής και σύγχρονης άνεσης δημιουργεί έναν χώρο που ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα καταλύματα.

Όπως τονίζει η ιδιοκτήτρια, αυτό που κάνει το μέρος πραγματικά ελκυστικό είναι η διαφορετικότητά του, μια εμπειρία που δύσκολα βρίσκει κανείς αλλού.