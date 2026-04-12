H τριώροφη κατοικία στου Παπάγου, με πράσινα μπαλκόνια και κήπο στην ταράτσα, που συζητήθηκε πολύ στο Open House - iefimerida.gr

Πώς μπορούμε να ζούμε με όσο το δυνατόν περισσότερο πράσινο στην καθημερινότητά μας; Αυτή η τριώροφη κατοικία μας δείχνει τον τρόπο, με ένα ονειρεμένο rooftop αλλά και με τα κατάφυτα μπαλκόνια της.

Το όνειρο για μια ζωή που είναι πιο κοντά στη φύση, μπορεί να γίνει πραγματικότητα, ακόμα κι αν ζούμε σε μια πολύβοη τσιμεντούπολη όπως η Αθήνα. Είτε βρισκόμαστε σε ένα προάστιο της Αττικής είτε σε μια πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης, μπορούμε με λίγες έξυπνες κινήσεις να μεταμορφώσουμε ακόμα και τα λίγα τετραγωνικά μέτρα ενός μπαλκονιού ή μιας άδειας ταράτσας γεμάτης κεραίες, σε μια μικρή όαση που μας προσφέρει όχι μόνο χαλάρωση, αλλά και οξυγόνο, ευεξία, ανάσα.

Το φυσικό φως που εισβάλει στο εσωτερικό του σπιτιού, αλλά και αυτοί οι μικροί πράσινοι θύλακες στη βεράντα, μπορούν να αλλάξουν εντελώς τη διαθέσή μας, να μας προσφέρουν διέξοδο από το στρες της ρουτίνας μας και να μας οδηγήσουν σε πιο δημιουργικά χόμπι όπως η κηπουρική σε μικρή κλίμακα.

Δεν χρειάζεται να έχουμε αυλή ή κήπο, μπορούμε ακόμα και στο μικρό μπαλκονάι μας, σε μια σκαλιέρα, να βάλουμε γλαστράκια με μυρωδικά, λουλούδια εποχής, αλλά και λαχανικά, βολβούς που θα ανθίζουν την άνοιξη, παχύφυτα και πολλά ακόμα φυτά που μπορούμε με μικρό budget να αγοράσουμε από ένα φυτώριο.

Το στοίχημα μιας πιο πράσινης καθημερινότητας

Στο φετινό Open House της Αθήνας είδαμε μια τέτοια έξυπνη design κατοικία στην περιοχή του Παπάγου, η οποία διαθέτει μια πανέμορφη όαση στην ταράτσα της αλλά και πράσινα μικρά μπαλκόνια γεμάτα φυτά που ξεχειλίζουν από τα λευκά της ανοίγματα, συνθέτοντας μικρούς «εναέριους» κήπους στον δεύτερο ή τρίτο όροφο.

Το σπίτι «Community House» που σχεδίασε το αρχιτεκτονικό γραφείο Nama Architects, συζητήθηε πολύ τόσο για τον τρόπο που συνομιλεί με το πράσινο, όσο και για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του.

Ουσιαστικά είναι μια τριώροφη κατοικία σχεδιασμένη για να στεγάσει τις οικογένειες δύο στενών φίλων, σε ένα οικόπεδο 480 τ.μ.

Η έννοια της κοινότητας έγινε έμπνευση για τις οικογενειακές κατοικίες δύο φίλων

«Το έργο προέκυψε από την κοινή επιθυμία για συνύπαρξη, με διατήρηση της αυτονομίας και της ιδιωτικότητας, συγκροτώντας μια “μικρή κοινότητα” εντός ενός ενιαίου κτιρίου. Ο επιμερισμός του κόστους κτήσης της γης αποτέλεσε επίσης καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίησή του» , εξηγεί η ομάδα του γραφείου Nama Architects.

Η αρχιτεκτονική σύνθεση οργανώνεται γύρω από δύο πλήρως αυτόνομες κατοικίες, ενώ μια αλληλουχία υπαίθριων χώρων εναλλάσσεται μεταξύ συλλογικής χρήσης και πιο ιδιωτικών ζωνών. Κάθε κατοικία διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε οικογένειας, ως προς το μέγεθος, τις εσωτερικές ροές και τη σχέση με τον εξωτερικό χώρο, αλλά και τον βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο νοικοκυριών. Κατά τη διάρκεια της μελέτης διαπιστώθηκε η δυνατότητα ένταξης και μιας μικρότερης βοηθητικής κατοικίας στον πρώτο όροφο, όπου διαμένει η μητέρα μιας εκ των ιδιοκτητών», προσθέτουν οι ίδιοι.

«Η ιδιωτικότητα ενισχύεται περαιτέρω μέσω της ανάπτυξης των κατοικιών σε διαφορετικές στάθμες και του αντιδιαμετρικού προσανατολισμού των κύριων χώρων διαβίωσης (βορράς–νότος).Η έννοια της συνύπαρξης εκφράζεται μέσα από μια σειρά κοινόχρηστων χώρων που διατρέχουν κατακόρυφα το κτίριο. Ο κεντρικός πυρήνας του κλιμακοστασίου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη χωρική οργάνωση και συμπληρώνεται από δύο εξωτερικές κλίμακες που συνδέουν την κύρια αυλή, τους εξώστες και το φυτεμένο δώμα με την κολυμβητική δεξαμενή, δημιουργώντας ένα συνεχές δίκτυο κοινόχρηστων χώρων σε όλα τα επίπεδα», λένε οι αρχιτέκτονες.

«Οι υπαίθριοι χώροι διαβίωσης και οι εξωτερικές κλίμακες προκύπτουν από αφαίρεση υλικού από τον κύριο όγκο, αναδεικνύοντας τον γλυπτικό χαρακτήρα του κτιρίου, ο οποίος ενισχύεται περαιτέρω από την επιλογή του λευκού ως κυρίαρχου χρώματος. Οι κοινόχρηστοι και φυτεμένοι αυτοί χώροι διαμορφώνουν καθοριστικά τόσο την ογκοπλασία όσο και τις όψεις του κτιρίου. Το φυτεμένο δώμα λειτουργεί ως ο βασικός χώρος συνάντησης, προσφέροντας δυνατότητες κολύμβησης, μαγειρέματος και κοινών γευμάτων, με πανοραμική θέα προς τον Υμηττό και την πόλη. Αντίστοιχα, το ημιυπόγειο λειτουργεί ως ευέλικτος πολυχώρος, συνδυάζοντας τον χώρο στάθμευσης με εργαστήριο 3D εκτύπωσης και φιλοξενώντας ποικίλες δραστηριότητες, από παιχνίδια και αθλητικές χρήσεις έως κοινωνικές συναθροίσεις. Το Community House προάγει τη συλλογική εμπειρία και την ουσιαστική κοινωνική επαφή, προτείνοντας ένα σύγχρονο μοντέλο αστικής κατοίκησης που δίνει έμφαση στην ανθρώπινη κλίμακα και τις διαπροσωπικές σχέσεις», καταλήγουν οι δημιουργοί.

Info: namaarchitects.com | @namaarchitects