Τα διακοσμητικά μαξιλάρια στους καναπέδες είναι πλέον εκτός μόδας: Η πιο κομψή τάση για το 2027 - iefimerida.gr

Για χρόνια, τα διακοσμητικά μαξιλάρια αποτελούσαν ένα από τα πιο αγαπημένα στοιχεία στη διακόσμηση του σαλονιού. Με διαφορετικά χρώματα, σχέδια και υφές, μπορούσαν να ανανεώσουν εύκολα έναν καναπέ και να προσθέσουν χαρακτήρα στον χώρο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η νέα τάση στη διακόσμηση για το 2027 στρέφεται στον «ζεστό μινιμαλισμό». Η απλότητα, τα φυσικά υλικά και τα ουδέτερα χρώματα αντικαθιστούν τα μαξιλάρια, δίνοντας έμφαση σε έναν καλαίσθητο χώρο χωρίς οπτική υπερφόρτωση.

Οι καναπέδες με καμπύλες γραμμές και τα υφάσματα με έντονη υφή, όπως λινό και βελούδο, πρωταγωνιστούν. Εναλλακτικά, ελαφριές κουβέρτες από φυσικές ίνες προσφέρουν ζεστασιά και κομψότητα, αντικαθιστώντας την υπερβολή των πολλών μαξιλαριών.

Η σύγχρονη αισθητική επιτυγχάνεται με καναπέδες οργανικής φόρμας και ανάγλυφα υφάσματα. Το διακοσμητικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται στα βοηθητικά τραπεζάκια, τα οποία φιλοξενούν βιβλία, φωτιστικά και κεραμικά, προσδίδοντας προσωπικότητα στον χώρο.

Η υιοθέτηση της νέας προσέγγισης δεν απαιτεί την αγορά νέων επίπλων. Αρκεί ο περιορισμός του αριθμού των μαξιλαριών και η επιλογή μιας συνεκτικής παλέτας με γήινες αποχρώσεις για ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Ωστόσο, η τάση που αναμένεται να κυριαρχήσει το 2027 προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση: λιγότερα διακοσμητικά και μεγαλύτερη έμφαση στον σχεδιασμό και την αισθητική των επίπλων.

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Η νέα φιλοσοφία στη διακόσμηση στρέφεται προς τον λεγόμενο «ζεστό μινιμαλισμό» (warm minimalism), όπου η απλότητα συνδυάζεται με φυσικά υλικά, ουδέτερα χρώματα και ευχάριστες υφές. Στόχος δεν είναι ένα άδειο και ψυχρό σαλόνι, αλλά ένας καλαίσθητος χώρος χωρίς περιττή οπτική υπερφόρτωση.

Τι παίρνει τη θέση των διακοσμητικών μαξιλαριών

Σύμφωνα με τη νέα τάση, οι καναπέδες καλούνται να πρωταγωνιστήσουν στη διακόσμηση χωρίς να χρειάζονται πολλά πρόσθετα διακοσμητικά στοιχεία.

Ιδιαίτερη θέση αποκτούν τα έπιπλα με οργανικές και καμπύλες γραμμές, στρογγυλεμένες πλάτες και απαλά μπράτσα, που προσφέρουν μια πιο σύγχρονη και εκλεπτυσμένη εικόνα. Παράλληλα, τα υφάσματα με έντονη υφή κερδίζουν έδαφος. Το λινό, το βελούδο και οι ανάγλυφες υφαντές επιφάνειες προσθέτουν βάθος και ενδιαφέρον, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται σε διακριτικές αποχρώσεις.

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Μια ακόμη εναλλακτική είναι οι ελαφριές κουβέρτες από βαμβάκι, μαλλί ή άλλες φυσικές ίνες. Τοποθετημένες απλά στο μπράτσο ή στη μία πλευρά του καναπέ, προσφέρουν ζεστασιά και κομψότητα χωρίς να δημιουργούν την αίσθηση υπερβολής που μπορεί να προκαλέσει η συσσώρευση πολλών μαξιλαριών.

Τέσσερα μυστικά για ένα κομψό και σύγχρονο σαλόνι

Για όσους θέλουν να ανανεώσουν την εικόνα του σαλονιού τους, η νέα διακοσμητική προσέγγιση βασίζεται σε τέσσερις βασικές επιλογές:

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1. Καναπέδες με καμπύλες γραμμές.﻿Οι στρογγυλεμένες πλάτες, τα απαλά μπράτσα και οι οργανικές φόρμες δημιουργούν μια πιο φιλόξενη και σύγχρονη ατμόσφαιρα. Παράλληλα, κάνουν τον καναπέ να ξεχωρίζει χωρίς να χρειάζεται επιπλέον διακόσμηση.﻿

2. Υφάσματα με ιδιαίτερη υφή.﻿Το λινό, το βελούδο και τα υφάσματα με ανάγλυφη επιφάνεια αποτελούν ιδανικές επιλογές. Αποχρώσεις όπως το μπεζ, η άμμος, το εκρού και το ζεστό γκρι προσφέρουν διαχρονική κομψότητα.

3. Κουβέρτες από φυσικές ίνες.﻿Μια βαμβακερή ή μάλλινη κουβέρτα μπορεί να αντικαταστήσει αρκετά διακοσμητικά μαξιλάρια. Το μυστικό είναι να επιλέγεται σε χρώμα που συμπληρώνει την ταπετσαρία και να τοποθετείται διακριτικά, χωρίς να καλύπτει ολόκληρο τον καναπέ.

4. Έμφαση στα βοηθητικά τραπεζάκια. Αντί η διακόσμηση να συγκεντρώνεται αποκλειστικά πάνω στον καναπέ, τα πλαϊνά τραπεζάκια από ξύλο, πέτρα ή μέταλλο μπορούν να αναλάβουν σημαντικότερο ρόλο. Βιβλία, φωτιστικά και κεραμικά αντικείμενα προσθέτουν προσωπικότητα και ολοκληρώνουν αισθητικά τον χώρο.

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Πώς να ανανεώσετε το σαλόνι χωρίς να αλλάξετε όλα τα έπιπλα

Η υιοθέτηση της νέας τάσης δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να αποχωριστείτε όλους τους παλιούς διακοσμητικούς σας συνδυασμούς ή να αγοράσετε καινούργιο καναπέ.

Αρκεί να περιορίσετε τον αριθμό των μαξιλαριών, κρατώντας ένα ή δύο που ταιριάζουν αρμονικά με το ύφασμα και το χρώμα του επίπλου.

Εξίσου σημαντική είναι η επιλογή μιας συνεκτικής χρωματικής παλέτας. Οι γήινες αποχρώσεις, το θερμό λευκό, το μπεζ, το γκρι του πηλού (taupe) και το καφέ αποτελούν βασικούς συμμάχους για ένα σύγχρονο και διαχρονικό αποτέλεσμα.

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Η αποφυγή της υπερβολής στα μοτίβα και στα διακοσμητικά στοιχεία βοηθά επίσης στη δημιουργία ενός πιο ισορροπημένου περιβάλλοντος.