Ενα σπίτι στη φωλιά του Χελμού είναι το απόλυτο ησυχαστήριο -Μοντέρνο, με άψογη αισθητική, όλο ξύλο [εικόνες] - iefimerida.gr

To αρχιτεκτονικό γραφείο Design Over The Norms (dotn) υπογράφει το «Snowfall house», ένα εξοχικό σπίτι που βρίσκεται στην ορεινή περιοχή του Χελμού στα Καλάβρυτα.

Σε υψόμετρο 1200 μ. πολύ κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων, το σπίτι βρίσκεται σε ένα οικόπεδο με νότιο προσανατολισμό και μεγάλα ανοίγματα που επιτρέπουν άπλετο ηλιακό φως στο εσωτερικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο το σπίτι ενσωματώνεται στο φυσικό τοπίο. Μια κατοικία ιδανική για όποιον αποζητά την ηρεμία τους κι επιθυμεί ένα lifestyle απόλυτα εναρμονισμένο με τη μαγεία της φύσης.

Δείτε στο Bovary.gr φωτογραφίες από το σπίτι - ησυχαστήριο