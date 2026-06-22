Σχεδιαστής εσωτερικών χώρων: «Αν δεν θέλετε το σπίτι σας να φαίνεται φθηνό, αντικαταστήστε τους πίνακες πάνω από τον καναπέ με ένα μεγάλο, πρωτότυπο έργο τέχνης» - iefimerida.gr

Μπορεί ένα σπίτι να είναι πεντακάθαρο, τακτοποιημένο και διακοσμημένο με όμορφα έπιπλα, αλλά να αδυνατεί να εκπέμψει μια αίσθηση αληθινής κομψότητας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Για την αποφυγή μιας πρόχειρης αισθητικής, συνιστάται η αντικατάσταση των πολλών μικρών κάδρων πάνω από τον καναπέ με ένα ενιαίο, μεγάλο έργο τέχνης. Αυτή η επιλογή λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς και προσδίδει στον χώρο χαρακτήρα.

Η συσσώρευση πολυάριθμων μικρών φυτών προκαλεί οπτική ακαταστασία. Η λύση είναι η επιλογή λίγων, αλλά μεγάλων και επιβλητικών φυτών, τοποθετημένων σε γλάστρες από φυσικά υλικά που λειτουργούν ως διακοσμητικά στοιχεία από μόνες τους.

Τα αντικείμενα χωρίς συναισθηματική ή αισθητική αξία δημιουργούν «οπτικό θόρυβο» και υποβαθμίζουν τον χώρο. Επιβάλλεται ένα ξεκαθάρισμα, ώστε να παραμείνουν μόνο όσα έχουν ποιότητα, ισχυρή παρουσία και διηγούνται μια ιστορία.

Η αισθητική αναβάθμιση ολοκληρώνεται με ποιοτικά υφάσματα, την απόκρυψη των εκτεθειμένων καλωδίων και την επίτευξη χρωματικής αρμονίας. Η οπτική συνοχή στα υλικά και τους τόνους είναι το «κλειδί» για ένα εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα.

Η λύση στο πρόβλημα αυτό δεν απαιτεί απαραίτητα μια περιουσία, αλλά σωστές επιλογές, οπτική οργάνωση και ανάδειξη της μοναδικότητας κάθε αντικειμένου μέσα στον χώρο.

Το θετικό νέο είναι ότι ένα σπίτι που δείχνει «φτηνό» εξαιτίας λανθασμένων διακοσμητικών αποφάσεων μπορεί εύκολα να μεταμορφωθεί, αποκτώντας φινέτσα και οπτική ισορροπία μέσα από στοχευμένες αλλαγές.

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Ο διακεκριμένος interior designer, Marc Escrivá, παρουσιάζει τρία απλά βήματα για να αποφύγουμε τα συνηθισμένα αισθητικά ατοπήματα, προσφέροντας παράλληλα έξυπνα τρικ για μικρότερα σαλόνια.

Οι 3 παγίδες που «φτωχαίνουν» οπτικά τον χώρο στο σπίτι

Σύμφωνα με τον Marc Escrivá, η αναβάθμιση της κατοικίας μας περνά μέσα από την κατάργηση τριών συγκεκριμένων στοιχείων που πλήττουν ανεπανόρθωτα την αισθητική ενός δωματίου:

Τέλος τα πολλά μικρά κάδρα πάνω από τον καναπέ: Μια σύνθεση από πολλά μικρά καδράκια μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν υπάρχει εξαιρετικά μελετημένο κριτήριο. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το αποτέλεσμα δείχνει πρόχειρο και ασύνδετο. Η πρόταση του ειδικού είναι σαφής: αντικαταστήστε τα με ένα single, μεγάλων διαστάσεων έργο τέχνης που θα κυριαρχεί στον χώρο.

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Πείτε «όχι» στην υπερβολή με τα μικρά φυτά: Αν και η τάση του urban jungle παραμένει δημοφιλής, η διασπορά πολυάριθμων μικρών γλαστρών σε κάθε γωνιά δημιουργεί την αίσθηση της ακαταστασίας. Ο Escrivá προτείνει την αντικατάστασή τους με λίγα, αλλά μεγάλα και επιβλητικά φυτά, τοποθετημένα σε «γλυπτικές» γλάστρες από κεραμικό, πηλό ή φυσικές ίνες.

Απομακρύνετε τα διακοσμητικά χωρίς αξία: Ήρθε η ώρα για ένα ξεκαθάρισμα στα αντικείμενα που συσσωρεύονται για χρόνια. Αν κάτι δεν σας προκαλεί συναίσθημα ή δεν προσφέρει ομορφιά, απλώς δημιουργεί «οπτικό θόρυβο». Ένα σπίτι δείχνει εκλεπτυσμένο όταν κάθε αντικείμενο διηγείται μια ιστορία ή εξυπηρετεί έναν αισθητικό σκοπό. Κρατήστε μόνο όσα έχουν συναισθηματική αξία, ποιότητα και ισχυρή παρουσία.

Τρία επιπλέον βήματα για αναβάθμιση με χαμηλό κόστος

Πέρα από τις συμβουλές του Marc Escrivá, η διακοσμητική αναθεώρηση μπορεί να ενισχυθεί με τρεις ακόμη βασικές κινήσεις:

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1. Επενδύστε στα σωστά υφάσματα

Τα υφάσματα έχουν τη δύναμη είτε να απογειώσουν είτε να καταστρέψουν ένα δωμάτιο. Παραμορφωμένα μαξιλάρια, αδιάφορες κουρτίνες ή υπερβολικά μικρά χαλιά στερούν από τον χώρο τη δυναμική του. Οι διακοσμητές προτείνουν ποιοτικά υφάσματα με ωραίο «πέσιμο» και χρώματα που εναρμονίζονται μεταξύ τους.

2. Εξαφανίστε τα ορατά καλώδια

Τίποτα δεν προδίδει την αίσθηση της ακαταστασίας περισσότερο από τα έκθετα καλώδια, ακόμη και στο πιο προσεγμένο δωμάτιο. Η χρήση ειδικών κουτιών, καλαθιών, καναλιών ή κλειστών επίπλων είναι απαραίτητη για να διατηρούνται οι επιφάνειες καθαρές.

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3. Ενοποιήστε χρώματα και υλικά

Η χρωματική συνοχή είναι το μυστικό των σοφιστικέ εσωτερικών χώρων. Αυτό δεν σημαίνει μονοτονία, αλλά τη στοχευμένη επανάληψη συγκεκριμένων τόνων, ξύλων και μετάλλων. Όταν κάθε έπιπλο ανήκει σε διαφορετικό στιλ, το αποτέλεσμα μπερδεύει το μάτι, ενώ η οπτική ισορροπία είναι αυτή που πάντα γεννά την κομψότητα.

