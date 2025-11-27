Πώς ένα παλιό σφουγγάρι μπορεί να δώσει ζωή στις γλάστρες σας -Το απλό κόλπο που δοκιμάζουν όλοι - iefimerida.gr

Με την πάροδο του χρόνου, το σφουγγάρι κουζίνας έχει μετατραπεί από ένα απλό εργαλείο καθαρισμού σε ένα μυστικό όπλο για πολλές πρακτικές σπιτικές λύσεις. Μία από αυτές αφορά άμεσα τις γλάστρες των φυτών σας.

Ίσως να μην το γνωρίζετε, αλλά η τοποθέτηση ενός σφουγγαριού μέσα στη γλάστρα μπορεί να προσφέρει σημαντικά και απροσδόκητα οφέλη στο φυτό. Τα περισσότερα από αυτά παραμένουν άγνωστα στους περισσότερους ανθρώπους.

Η τοποθέτηση ενός σφουγγαριού στον πάτο της γλάστρας βελτιώνει σημαντικά τόσο την αποστράγγιση όσο και τη συγκράτηση της υγρασίας. Το σφουγγάρι απορροφά την περίσσεια νερού και τη διοχετεύει σταδιακά στο φυτό, ανάλογα με τις ανάγκες του. Έτσι, το χώμα δεν συμπυκνώνεται υπερβολικά, το νερό αποστραγγίζεται σωστά και μειώνεται ο κίνδυνος να σαπίσουν οι ρίζες.

