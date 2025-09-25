Το μυστικό για να φαίνεται το σαλόνι σου μεγαλύτερο μέσα σε 1 λεπτό -Η μικρή αλλαγή που κάνει τη διαφορά - iefimerida.gr

Η διαρρύθμιση ενός μικρού σαλονιού συχνά αποτελεί πρόκληση, αλλά μια απλή αλλαγή μπορεί να αναβαθμίσει τον χώρο, κάνοντάς τον πιο άνετο και πρακτικό.

Σε ένα διαμέρισμα όπου το σαλόνι είναι σχεδόν τετράγωνο και αρκετά περιορισμένο σε έκταση, το να χωρέσει τόσο ο χώρος διαβίωσης όσο και η τραπεζαρία, αποτελεί πρόκληση.

Αν γίνει η επιλογή ο καναπές να βρίσκεται στο κέντρο, με την πλάτη του να χωρίζει το καθιστικό από το γραφείο και την τραπεζαρία, δημιουργείται η αίσθηση συνωστισμού και πίεσης, παρά την προσπάθεια να οριοθετηθούν οι λειτουργίες του χώρου.

