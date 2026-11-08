To ρετιρέ του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Καπράνη στο Πεδίον του Άρεως -Με έξυπνο design που τα χωρά όλα σε 77 τ.μ. - iefimerida.gr

Ο νεαρός αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Καπράνης ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του στο iefimerida και μας υποδέχεται σε έναν φωτεινό και έξυπνο χώρο, που χάρη στο design και τις ωραίες ιδέες σε κάνει να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι σε μια πολυκατοικία του 1975.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η αρχιτεκτονική πρόταση για το ρετιρέ του 1975 περιλάμβανε ολική ανακαίνιση και αναδιοργάνωση της κάτοψης, με στόχο την ενίσχυση του φυσικού φωτός και τη σύνδεση του εσωτερικού με την απρόσκοπτη θέα της Αθήνας.

Η προσέγγιση βασίστηκε στη δημιουργία ενός ουδέτερου καμβά με λευκές επιφάνειες και ενιαία δαπεδόστρωση. Ενσωματωμένα έπιπλα και ειδικές κατασκευές οργανώνουν τον χώρο, συνδυάζοντας διακριτικά τη λειτουργικότητα, την αποθήκευση και τη χωρική οργάνωση.

Η χρωματική παλέτα αντλεί έμπνευση από τη φύση, με αποχρώσεις του πράσινου να προσδίδουν χαρακτήρα. Το φυσικό φως, που ενισχύεται από ένα νέο skylight στο λουτρό, αναδεικνύει τις υφές και τα υλικά του χώρου.

Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση συνέχειας μεταξύ των χώρων, αντιμετωπίζοντας τις μεταβάσεις ως ευκαιρίες σύνθεσης. Έτσι, το βλέμμα διατρέχει ανεμπόδιστα το διαμέρισμα, καταλήγοντας διαρκώς στον ανοιχτό ορίζοντα της πόλης.

Χρώμα, φινέτσα και διακοσμητικές λύσεις που προσφέρουν έξυπνους χώρους αποθήκευσης σε κάθε γωνιά, αναβαθμίζουν αυτό το ρετιρέ στο κέντρο της Αθήνας. Σε αυτό ζει ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Καπράνης, ιδρυτής του γραφείου Teron Studio, μαζί με τον σκύλο του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το διαμέρισμα βρίσκεται στην κορυφή μιας πολυκατοικίας του 1975, σε άμεση γειτνίαση με το Πεδίον του Άρεως, και είναι ένα μικρό αλλά άνετο διαμέρισμα 77 τ.μ. που, όπως εξηγεί ο ίδιος ο αρχιτέκτονας, «μετασχηματίστηκε σε ένα σύγχρονο αστικό καταφύγιο που επαναπροσδιορίζει τη σχέση μεταξύ κατοίκησης, φωτός και αθηναϊκού τοπίου».

«Η αρχιτεκτονική πρόταση περιλάμβανε ολική ανακαίνιση και αναδιοργάνωση της κάτοψης, καθώς και επανασχεδιασμό του κελύφους μέσω νέων ανοιγμάτων που ενισχύουν τη φυσική φωτεινότητα και διευρύνουν τη σύνδεση του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο. Η άνετη βεράντα, με την απρόσκοπτη θέα προς το λεκανοπέδιο της Αθήνας, αποτέλεσε το βασικό σημείο αναφοράς της σύνθεσης, μετατρέποντας τον ορίζοντα της πόλης σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής εμπειρίας», λέει ο Κωνσταντίνος Καπράνης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έντονες πινελιές χρώματος, όπως το πράσινο στη βιβλιοθήκη και την κουζίνα, σπάνε την minimal παντοκρατορία του λευκού και του φίνου μπεζ, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Παράλληλα μια έξυπνη συρόμενη επιφάνεια λειτουργεί ως στοιχείο της βιβλιοθήκης αλλά ταυτόχρονα και ως πόρτα που απομονώνει την κουζίνα όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αρχιτεκτονική προσέγγιση βασίστηκε στη δημιουργία ενός ήρεμου και διαχρονικού υποβάθρου πάνω στο οποίο αναδεικνύονται οι υφές, τα υλικά και το φυσικό φως. Οι λευκές επιφάνειες και η ενιαία εποξειδική δαπεδόστρωση σε απαλούς γκρι-μπεζ τόνους λειτουργούν ως ένας ουδέτερος καμβάς που ενισχύει την αίσθηση συνέχειας και χωρικής ρευστότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι κατασκευές και τα ενσωματωμένα έπιπλα οργανώνουν τη ζωή του διαμερίσματος με τρόπο διακριτικό αλλά καθοριστικό, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, αποθήκευση και χωρική οργάνωση», επισημαίνει ο δημιουργός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για την καίρια επιλογή του πράσινου χρώματος αλλά και τη χρήση του φυσικού φωτός, ως βασικών στοιχείων που δίνουν την σύγχρονη ταυτότητα του σπιτιού, ο αρχιτέκτονας εξηγεί: «Η χρωματική παλέτα αντλεί στοιχεία από τη φύση, με επιλεγμένες αποχρώσεις του πράσινου να εισάγουν χαρακτήρα και βάθος στους κοινόχρηστους χώρους, ενώ φυσικά υλικά και γήινες υφές προσδίδουν ζεστασιά και οικειότητα. Οι εναλλαγές του φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας αναδεικνύουν τις διαφορετικές ποιότητες των υλικών και των επιφανειών, προσδίδοντας στον χώρο μια διαρκώς μεταβαλλόμενη ατμόσφαιρα. Στο λουτρό, μια νέα οροφική διάνοιξη (skylight) επιτρέπει στο φως να διεισδύει βαθιά στον χώρο, αναδεικνύοντας τη λιτότητα των υλικών και μετατρέποντας μια καθημερινή λειτουργία σε μια σχεδόν τελετουργική εμπειρία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη διαμόρφωση μιας αίσθησης συνέχειας μεταξύ των επιμέρους χώρων, μας εξηγεί ο δημιουργός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι μεταβάσεις αντιμετωπίστηκαν ως ευκαιρίες σύνθεσης και όχι ως απλά όρια χρήσεων, επιτρέποντας στο βλέμμα να διατρέχει ανεμπόδιστα το διαμέρισμα και να καταλήγει διαρκώς στον ανοιχτό ορίζοντα της πόλης. Η ενσωμάτωση σταθερών κατασκευών, η στοχευμένη χρωματική παλέτα και η προσεκτική επιλογή των υλικών συνθέτουν ένα περιβάλλον που ισορροπεί ανάμεσα στη λειτουργικότητα και την αίσθηση οικειότητας», επισημαίνει ο ίδιος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότερο από μια ανακαίνιση, το έργο αποτελεί μια επανερμηνεία της αστικής κατοίκησης στο σύγχρονο αθηναϊκό περιβάλλον.

«Η κατοικία αναπτύσσει έναν διαρκή διάλογο με την πόλη, αξιοποιώντας το προνομιακό της ύψος και τη σχέση της με τον ορίζοντα. Μέσα από καθαρές γραμμές, προσεκτικά ενορχηστρωμένες υλικότητες και μια ισορροπημένη χρωματική σύνθεση, το διαμέρισμα μετατρέπεται σε μια κατοικία σε διαρκή διάλογο με την πόλη, προσφέροντας μια εμπειρία σύγχρονη, λειτουργική και βαθιά συνδεδεμένη με τον τόπο», καταλήγει ο Κωσταντινος Καπράνης.

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Info: teronstudio.com | @teron.studio

Έργο: An Architect’s Penthouse

Αρχιτεκτονική μελέτη - Interior design: Teron Studio

Επικεφαλής αρχιτέκτονας: Καπράνης Κωνσταντίνος

Η/Μ μελέτη: Σέργης Βασίλειος

Μελέτη φωτισμού: HALO Architectural Lighting

Project management - Κατασκευή: Teron StudioΚείμενο

Φωτογράφηση: Αλίνα Λέφα