Πού να τοποθετήσετε το τραπέζι σε ένα μικρό σαλόνι για εξοικονόμηση χώρου - iefimerida.gr

Η τοποθέτηση μιας τραπεζαρίας σε ένα μικρό σαλόνι μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση.

Ωστόσο, με τη σωστή επιλογή τραπεζιού και την κατάλληλη διαρρύθμιση των επίπλων, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λειτουργικό και όμορφο χώρο, χωρίς να περιορίσετε την άνεση και την ελευθερία κινήσεων.

Στα σύγχρονα σπίτια, το σαλόνι δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά τον χώρο όπου βρίσκεται ο καναπές και η τηλεόραση. Συχνά χρησιμοποιείται και ως τραπεζαρία, χώρος εργασίας από το σπίτι, σημείο μελέτης για τα παιδιά ή χώρος συγκέντρωσης με φίλους και οικογένεια.

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Αυτή η πολυλειτουργικότητα δημιουργεί νέες προκλήσεις, ιδιαίτερα όταν τα διαθέσιμα τετραγωνικά μέτρα είναι περιορισμένα.

Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα είναι η τοποθέτηση της τραπεζαρίας, καθώς ένα μεγάλο ή λανθασμένα τοποθετημένο τραπέζι μπορεί να καταλαμβάνει πολύτιμο χώρο, να δυσκολεύει την καθημερινή μετακίνηση και να επηρεάζει τη συνολική εικόνα του δωματίου.

Για να αποφύγετε τέτοιου είδους προβλήματα, δεν αρκεί να επιλέξετε ένα τραπέζι που σας αρέσει αισθητικά. Χρειάζεται να εξετάσετε προσεκτικά τη θέση, το μέγεθος, το σχήμα και τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζεται με τα υπόλοιπα έπιπλα.

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Σε ένα μικρό σαλόνι, κάθε εκατοστό έχει σημασία. Ακόμη και μια θέση που αρχικά φαίνεται πρακτική μπορεί τελικά να δημιουργεί δυσκολίες, εάν εμποδίζει το άνοιγμα μιας πόρτας, την πρόσβαση στον καναπέ ή τη μετακίνηση των καρεκλών.

Με ορισμένες απλές αλλαγές, όμως, μπορείτε να δημιουργήσετε μια άνετη και λειτουργική τραπεζαρία, χωρίς να θυσιάσετε την αισθητική του καθιστικού σας.

Ακολουθούν έξι πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο.

1. Ξεκινήστε από τους διαδρόμους διέλευσης και όχι από το τραπέζι

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στη διαμόρφωση ενός μικρού σαλονιού είναι η επιλογή του τραπεζιού πριν ακόμη αποφασιστεί πού θα τοποθετηθεί.

Η σωστή προσέγγιση είναι ακριβώς η αντίθετη. Πριν αγοράσετε ή μετακινήσετε την τραπεζαρία, θα πρέπει να εξετάσετε τις διαδρομές που ακολουθείτε καθημερινά μέσα στο δωμάτιο.

Το σαλόνι πρέπει να επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση από την είσοδο προς τον καναπέ, το παράθυρο, την τηλεόραση και τα υπόλοιπα σημεία του χώρου.

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Για τον λόγο αυτό, το τραπέζι δεν πρέπει να εμποδίζει τους βασικούς διαδρόμους διέλευσης ή να σας αναγκάζει να κάνετε συνεχώς παρακάμψεις για να κινηθείτε μέσα στο δωμάτιο.

Πριν καταλήξετε στην τελική του θέση, μετρήστε προσεκτικά τις διαθέσιμες διαστάσεις και υπολογίστε τον χώρο που καταλαμβάνουν οι καρέκλες όταν χρησιμοποιούνται.

Η διατήρηση επαρκούς ελεύθερου χώρου γύρω από την τραπεζαρία θα κάνει το δωμάτιο πιο άνετο και θα περιορίσει την αίσθηση ότι είναι υπερφορτωμένο με έπιπλα.

2. Τοποθετήστε την τραπεζαρία κοντά στο φυσικό φως

Εφόσον το επιτρέπει η διαρρύθμιση, μία από τις καλύτερες επιλογές είναι να τοποθετήσετε την τραπεζαρία κοντά σε ένα παράθυρο ή μια μπαλκονόπορτα.

Το φυσικό φως κάνει τον χώρο πιο ευχάριστο, αναδεικνύει την τραπεζαρία και δημιουργεί την αίσθηση ενός πιο φωτεινού και ευρύχωρου δωματίου.

Παράλληλα, η αξιοποίηση μιας ήδη φωτεινής γωνίας επιτρέπει τη δημιουργία μιας ξεχωριστής ζώνης φαγητού, χωρίς να χρειάζεται να καταλαμβάνεται το κέντρο του σαλονιού.

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Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ώστε το τραπέζι να μην εμποδίζει το άνοιγμα των παραθύρων, τη χρήση των κουρτινών ή την πρόσβαση στο μπαλκόνι.

Μια σωστά διαμορφωμένη τραπεζαρία σε φωτεινό σημείο μπορεί να ενσωματωθεί αρμονικά στο καθιστικό, χωρίς να δημιουργεί την αίσθηση ότι έχει τοποθετηθεί πρόχειρα σε έναν ήδη περιορισμένο χώρο.

3. Επιλέξτε το κατάλληλο σχήμα τραπεζιού

Το σχήμα του τραπεζιού παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργικότητα ενός μικρού σαλονιού.

Ένα ορθογώνιο τραπέζι αποτελεί συχνά μια ιδιαίτερα πρακτική επιλογή, καθώς μπορεί να τοποθετηθεί κοντά σε έναν τοίχο ή να χρησιμοποιηθεί για να διαχωρίσει οπτικά την τραπεζαρία από το υπόλοιπο καθιστικό.

Από την άλλη πλευρά, ένα στρογγυλό τραπέζι μπορεί να διευκολύνει την κίνηση σε περιορισμένους χώρους, καθώς δεν διαθέτει γωνίες και επιτρέπει πιο ομαλή διέλευση γύρω του.

Η καταλληλότερη επιλογή εξαρτάται από τη γεωμετρία του δωματίου και τη θέση των υπόλοιπων επίπλων.

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Δεν υπάρχει, επομένως, ένας κανόνας που να εφαρμόζεται σε κάθε σπίτι.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ένα μικρό τραπέζι με σωστές αναλογίες μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο λειτουργικό από ένα μεγαλύτερο και εντυπωσιακό μοντέλο, το οποίο δυσκολεύει την καθημερινή χρήση του χώρου.

4. Χρησιμοποιήστε την τραπεζαρία για να διαχωρίσετε τους χώρους

Σε ένα ενιαίο σαλόνι, το τραπέζι μπορεί να εξυπηρετεί έναν επιπλέον σκοπό: να λειτουργεί ως στοιχείο διαχωρισμού ανάμεσα στην τραπεζαρία και τον χώρο χαλάρωσης.

Για να επιτευχθεί αυτό, δεν χρειάζεται να καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του δωματίου.

Αντίθετα, είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζεται ως ένα στοιχείο που βοηθά στην οργάνωση του χώρου και όχι ως ένα ογκώδες έπιπλο που εμποδίζει την κίνηση.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να το τοποθετήσετε κοντά στον καναπέ, διατηρώντας την απαραίτητη απόσταση, ή να το αξιοποιήσετε ως συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στην κουζίνα και το καθιστικό, εφόσον πρόκειται για ενιαίο χώρο.

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Επιπλέον, ένα χαλί, ένα κρεμαστό φωτιστικό πάνω από το τραπέζι ή μια διαφοροποίηση στα υλικά και τα φινιρίσματα μπορούν να ενισχύσουν τον οπτικό διαχωρισμό, χωρίς να απαιτείται η προσθήκη περισσότερων επίπλων.

Όταν η τραπεζαρία έχει μια σαφώς καθορισμένη θέση, ολόκληρο το σαλόνι δείχνει πιο οργανωμένο και λειτουργικό.

5. Προτιμήστε επεκτεινόμενα και πολυλειτουργικά τραπέζια

Εάν το σαλόνι σας διαθέτει πολύ περιορισμένα τετραγωνικά μέτρα, ένα μεγάλο σταθερό τραπέζι ενδέχεται να μην αποτελεί την καλύτερη επιλογή.

Σε αυτή την περίπτωση, ιδιαίτερα χρήσιμα μπορούν να αποδειχθούν τα επεκτεινόμενα, τα μετατρεπόμενα ή τα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος τραπέζια.

Τα συγκεκριμένα μοντέλα επιτρέπουν να διατηρείτε μια μικρή επιφάνεια για τις καθημερινές σας ανάγκες και να την επεκτείνετε μόνο όταν χρειάζεται.

Πρόκειται για μια πρακτική λύση, ειδικά για όσους φιλοξενούν περιστασιακά φίλους ή συγγενείς, αλλά δεν θέλουν ένα μεγάλο τραπέζι να καταλαμβάνει μόνιμα σημαντικό μέρος του σαλονιού.

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Τα επεκτεινόμενα τραπέζια τύπου κονσόλας και τα μετατρεπόμενα τραπεζάκια σαλονιού αποτελούν επίσης ενδιαφέρουσες επιλογές, ιδιαίτερα σε μικρά σπίτια όπου τα έπιπλα καλούνται να εξυπηρετούν περισσότερες από μία λειτουργίες.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να έχετε την απαραίτητη επιφάνεια όταν τη χρειάζεστε, διατηρώντας τον χώρο ελεύθερο και άνετο τον υπόλοιπο χρόνο.

Άλλωστε, σε ένα μικρό σπίτι, η πραγματική πολυτέλεια δεν είναι απαραίτητα ένα μεγάλο τραπέζι, αλλά η δυνατότητα να αξιοποιείτε τον χώρο σας με ευελιξία.

6. Επιλέξτε ανοιχτά χρώματα και έπιπλα με ελαφριά κατασκευή

Εκτός από τη θέση και τις διαστάσεις της τραπεζαρίας, σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται αισθητικά στο σαλόνι.

Σε μικρούς χώρους, τα ανοιχτά χρώματα, τα ελαφριά υλικά και τα έπιπλα με λεπτές γραμμές μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας πιο ευχάριστης και ευρύχωρης εικόνας.

Ένα τραπέζι από γυαλί, ανοιχτόχρωμο ξύλο ή μπαστούνι, καθώς και ένα μοντέλο με λεπτά πόδια ή διακριτική βάση, μπορεί να δείχνει λιγότερο ογκώδες από ένα μεγάλο, σκουρόχρωμο τραπέζι με βαριά κατασκευή.

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Αντίστοιχη προσοχή χρειάζεται και στην επιλογή των καρεκλών.

Ιδανικά, θα πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά με τα υπόλοιπα έπιπλα, να μετακινούνται εύκολα και, εφόσον είναι δυνατόν, να χωρούν κάτω από την επιφάνεια του τραπεζιού όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται ο χώρος που καταλαμβάνει η τραπεζαρία και διευκολύνεται η καθημερινή μετακίνηση μέσα στο δωμάτιο.

Σε ένα μικρό σαλόνι, η οπτική ελαφρότητα είναι σχεδόν εξίσου σημαντική με την πρακτική εξοικονόμηση χώρου.

Η σωστή επιλογή τραπεζιού, σε συνδυασμό με την κατάλληλη τοποθέτηση και την αρμονική διαμόρφωση των υπόλοιπων επίπλων, μπορεί να μετατρέψει ακόμη και ένα μικρό καθιστικό σε έναν άνετο, καλαίσθητο και πολυλειτουργικό χώρο.

Το ζητούμενο δεν είναι να χωρέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα έπιπλα, αλλά να αξιοποιηθεί σωστά κάθε διαθέσιμο εκατοστό, ώστε το σαλόνι να παραμένει λειτουργικό και ευχάριστο στην καθημερινή χρήση.