Ποια έπιπλα αξίζει να αγοράσετε για να μη μετανιώσετε σε λίγα χρόνια -Οι συμβουλές ενός διακοσμητή εσωτερικών χώρων - iefimerida.gr

Ο σχεδιαστής εσωτερικών χώρων Manuel Espejo συμβουλεύει ποια έπιπλα αξίζει να αγοράσετε, ώστε να μη μετανιώσετε για τις επιλογές σας σε λίγα χρόνια: «Η καλύτερη επιλογή είναι αυτή που ταιριάζει στον σημερινό τρόπο ζωής μας».

Ο τρόπος με τον οποίο επιπλώνουμε τα σπίτια μας αλλάζει.

Σύμφωνα με το «hola.com», για πολλά χρόνια, η διαρρύθμιση του σαλονιού βασιζόταν στον καναπέ, η τραπεζαρία είχε τον δικό της χώρο και κάθε έπιπλο καταλάμβανε μια σχεδόν σταθερή θέση. Ωστόσο, η καθημερινότητά μας δεν παραμένει πάντα ίδια. Οι οικογενειακές συνθήκες αλλάζουν, νέες δραστηριότητες προστίθενται και, ορισμένες φορές, προκύπτει η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε ένα δωμάτιο με διαφορετικό τρόπο.

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Σε αντίθεση με τους εσωτερικούς χώρους που περιορίζονται από μια σταθερή διαρρύθμιση, παρατηρείται ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για έπιπλα που επιτρέπουν αλλαγές χωρίς να απαιτείται πλήρης ανακαίνιση. Οι αρθρωτοί καναπέδες, οι ραφιέρες που επεκτείνονται ανάλογα με τις ανάγκες αποθήκευσης και τα βοηθητικά τραπέζια που μετακινούνται εύκολα είναι μερικά μόνο παραδείγματα.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γεμίσουμε το σπίτι με έπιπλα που μεταμορφώνονται. Το ζητούμενο είναι να γνωρίζουμε ποια κομμάτια αξίζει να επιλέξουμε με βάση αυτή τη φιλοσοφία και ποια είναι προτιμότερο να διατηρούν μια σταθερή μορφή. Ο σχεδιαστής εσωτερικών χώρων Manuel Espejo εξηγεί πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο ευέλικτους χώρους, χωρίς να θυσιάσουμε την αισθητική ή την άνεση.

Το σαλόνι δεν χρειάζεται να παραμένει το ίδιο για πάντα

Το σαλόνι είναι ίσως ο χώρος που επωφελείται περισσότερο από τα ευέλικτα έπιπλα. Αρκεί να σκεφτούμε όσα συμβαίνουν εκεί κατά τη διάρκεια της ημέρας: βλέπουμε τηλεόραση, διαβάζουμε, υποδεχόμαστε επισκέπτες ή ελευθερώνουμε το πάτωμα για κάποια δραστηριότητα. Ωστόσο, η θέση του καναπέ, των πολυθρόνων και των τραπεζιών περιορίζει αυτές τις δυνατότητες περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε.

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«Ένας τρόπος να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ελευθερία είναι να μη σκεφτόμαστε το καθιστικό ως μια κλειστή σύνθεση. Μπορούμε να απομακρύνουμε τα καθίσματα μεταξύ τους για να δημιουργήσουμε μια γωνιά συζήτησης, να τα φέρουμε πιο κοντά όταν έχουμε επισκέπτες ή να αλλάξουμε τον προσανατολισμό τους για να αναδείξουμε ένα διαφορετικό σημείο του δωματίου», εξηγεί ο Manuel Espejo.

Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία εφάρμοσε σε ένα σαλόνι που ανακαινίστηκε πλήρως στην καρδιά της Μαδρίτης.

Ο διακοσμητής συμβουλεύει επίσης να εξετάζουμε προσεκτικά τη σχέση ανάμεσα στο καθιστικό και την τραπεζαρία. Αντί να οριοθετούμε τις δύο ζώνες με ογκώδη έπιπλα, μπορούμε να επιλέγουμε κομμάτια που διατηρούν την οπτική συνέχεια και διευκολύνουν τη μετάβαση από τη μία δραστηριότητα στην άλλη.

«Δεν χρειάζεται να μετακινούμε συνεχώς τα πάντα. Το κλειδί είναι να έχουμε εναλλακτικές λύσεις όταν το απαιτούν οι περιστάσεις».

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Ο αρθρωτός καναπές, μία από τις καλύτερες επενδύσεις

Αν υπάρχει ένα έπιπλο που αξίζει να αγοράσουμε σε επιμέρους τμήματα, αυτό είναι ο καναπές. Το μέγεθος και η θέση του επηρεάζουν σημαντικά τη διαρρύθμιση του σαλονιού, επομένως η δυνατότητα αλλαγής της σύνθεσής του είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.

«Ένας καναπές που αποτελείται από ανεξάρτητες μονάδες, όπως αυτός που επέλεξε η ομάδα του Se.Studio για το συγκεκριμένο έργο, μας επιτρέπει να αλλάζουμε το μήκος του, να προσθέτουμε μια σεζλόνγκ ή να μεταβάλλουμε τη θέση της, να διαχωρίζουμε ορισμένα καθίσματα, ακόμη και να χρησιμοποιούμε ένα τμήμα του ως επιπλέον κάθισμα σε κάποια άλλη γωνιά. Σε έναν μακρόστενο χώρο, για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε μια γραμμική διάταξη για να εξοικονομήσουμε χώρο. Σε ένα μεγαλύτερο δωμάτιο, ο διαχωρισμός των επιμέρους στοιχείων βοηθά στη δημιουργία διαφορετικών ζωνών», εξηγεί ο διακοσμητής.

Ωστόσο, δεν προσφέρουν όλα τα μοντέλα τις ίδιες δυνατότητες. Ο Manuel Espejo συνιστά να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των συνδέσεων και στις αναλογίες των επίπλων: «Ένα έπιπλο πρέπει να είναι λειτουργικό και αισθητικά ελκυστικό στη διαμόρφωση στην οποία πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε».

Ράφια που χωρίζουν τους χώρους

Τα ράφια αποτελούν ένα ακόμη στοιχείο που μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το σπίτι μας. Η λειτουργία τους δεν περιορίζεται στην αποθήκευση βιβλίων και αντικειμένων. Μπορούν επίσης να οριοθετήσουν χώρους, να συμβάλουν στην οργάνωση ενός δωματίου ή να δημιουργήσουν ξεχωριστές ζώνες χωρίς την ανάγκη κατασκευής χωρισμάτων.

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα σαλόνι με σύνθεση από τη συλλογή Bost της ισπανικής εταιρείας Treku.

Ο Manuel Espejo συμπεριλαμβάνει τις αρθρωτές ραφιέρες στις αγαπημένες του επιλογές, καθώς επιτρέπουν «να επεκτείνουμε τη σύνθεση, να διαχωρίζουμε τα επιμέρους τμήματα ή να τα αναδιοργανώνουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με μια μικρή κατασκευή και να προσθέτουμε ράφια ή κλειστά ντουλάπια, καθώς αυξάνονται οι ανάγκες μας για αποθηκευτικό χώρο. Είναι ακόμη δυνατό να χωρίσουμε τη σύνθεση σε περισσότερα κομμάτια και να τα τοποθετήσουμε σε διαφορετικά σημεία».

Για να αποφύγουμε ένα οπτικά φορτωμένο αποτέλεσμα, καλό είναι να εναλλάσσουμε τα ανοιχτά ράφια με κλειστές μονάδες και να λαμβάνουμε υπόψη το ύψος της σύνθεσης. Αν η ραφιέρα χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό χώρου, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη σταθερότητα και τη σωστή στερέωσή της.

Μονόχωρα έπιπλα

Η τραπεζαρία συνήθως καταλαμβάνει μια σχετικά σταθερή θέση, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το σαλόνι. Ωστόσο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε περισσότερο ελεύθερο χώρο, αν σκεφτούμε πώς χρησιμοποιούμε πραγματικά την τραπεζαρία και αποφύγουμε να επιλέξουμε ένα τραπέζι μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζεται ο συνηθισμένος αριθμός ατόμων.

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Τα επεκτεινόμενα τραπέζια είναι ιδιαίτερα πρακτικά, καθώς όταν είναι κλειστά καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο και διευκολύνουν την κίνηση, ενώ όταν ανοίγουν προσφέρουν επιπλέον θέσεις για τους επισκέπτες.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι όλα τα τραπέζια πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώνονται. Στην πραγματικότητα, ο Manuel Espejo προτιμά τις τραπεζαρίες με ενιαία, σταθερή μορφή, όπως και τις πολυθρόνες και τις συρταριέρες. Του αρέσουν τα έπιπλα με ξεκάθαρη σιλουέτα και ιδιαίτερη παρουσία στον χώρο, όπως το τραπέζι που παρουσιάζεται παραπάνω και έχει σχεδιάσει ο ίδιος.

Modularity στην κουζίνα

Οι αρθρωτές λύσεις μπορούν να ενσωματωθούν και στην κουζίνα, παρότι παραδοσιακά πρόκειται για έναν από τους χώρους του σπιτιού με τη λιγότερο ευέλικτη διαρρύθμιση. Κάθε αλλαγή συνήθως απαιτεί σημαντική οικονομική επένδυση, γι' αυτό και ο σχεδιασμός με στοιχεία που μπορούν να αναδιαταχθούν ή να αντικατασταθούν μεμονωμένα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας είναι το έργο «Kitchen for Life» της αρχιτέκτονα Paula Rosales. Ο σχεδιασμός του βασίζεται σε μια λακαρισμένη σωληνωτή κατασκευή από χάλυβα, πάνω στην οποία τοποθετούνται συρτάρια, ράφια, πόρτες και ηλεκτρικές συσκευές.

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Αντί για τα παραδοσιακά πλαίσια από μοριοσανίδες, η αρχιτέκτονας προτείνει ένα σύστημα που επιτρέπει την αποσυναρμολόγηση, την επέκταση και την αναδιάταξη των επιμέρους στοιχείων, ανάλογα με τις ανάγκες. Στη σύνθεση που παρουσιάζεται παραπάνω, τα έπιπλα συνδυάζονται με έναν πάγκο από φυσική πέτρα της Cupa Stone.

Ένα δωμάτιο, πολλαπλές χρήσεις

Οι ανάγκες μιας οικογένειας αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Το παιδικό υπνοδωμάτιο μετατρέπεται κάποια στιγμή σε εφηβικό δωμάτιο, το γραφείο μπορεί να λειτουργεί παράλληλα ως ξενώνας, όπως συμβαίνει σε ένα έργο της Pia Capdevila, ενώ ο χώρος παιχνιδιού μπορεί να μετατραπεί σε χώρο μελέτης.

«Αντί να αντικαταστήσετε όλα τα έπιπλα όταν έρθει εκείνη η στιγμή, είναι προτιμότερο να σκεφτείτε λύσεις που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε το δωμάτιο, όπως συρόμενα κρεβάτια, πτυσσόμενα γραφεία ή επεκτεινόμενα τραπέζια. Η ιδέα είναι να προβλέψετε τις πιο πιθανές αλλαγές και να μη γεμίσετε τα δωμάτια με έπιπλα που ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες σας σε λίγα χρόνια», εξηγεί ο διακοσμητής εσωτερικών χώρων.

Έπιπλα που κινούνται μαζί σας

Ορισμένα έπιπλα αγοράζονται για να τοποθετηθούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να βρουν θέση σε μια διαφορετική κατοικία. Για να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα, ο Manuel Espejo συνιστά να επιλέγουμε κομμάτια με διαχειρίσιμες διαστάσεις, ποιοτικά υλικά και ευέλικτες χρήσεις.

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Όπως εξηγεί, «μια συρταριέρα που μπορεί να μεταφερθεί από την κρεβατοκάμαρα στο σαλόνι, μια κονσόλα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως γραφείο, βοηθητικά τραπεζάκια ή το σκαμπό 60, που σχεδίασε ο Alvar Aalto για την Artek, μπορούν να βρουν θέση σε οποιοδήποτε δωμάτιο».

Παράλληλα, είναι σημαντικό να ελέγχουμε αν τα έπιπλα μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να συναρμολογηθούν ξανά χωρίς να υποστούν φθορές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ραφιέρες και άλλα ογκώδη κομμάτια.

Κομμάτια με μια έξτρα πινελιά στυλ

Ο Manuel Espejo είναι ξεκάθαρος: «Δεν χρειάζεται όλα τα έπιπλα να είναι αρθρωτά ή να εξυπηρετούν πολλαπλές λειτουργίες. Χρειαζόμαστε επίσης κομμάτια σχεδιασμένα για μια συγκεκριμένη χρήση, τα οποία επιλέγουμε επειδή μας αρέσουν και επειδή ταιριάζουν στον τρόπο ζωής μας».

Το σημαντικό είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία, ώστε το σπίτι να μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες μας, χωρίς να στερούμαστε έπιπλα με χαρακτήρα.

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Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν δύο κομμάτια που εμφανίζονται σε ένα ακόμη έργο του Manuel Espejo: μια πολυθρόνα με λευκή ταπετσαρία και το σκαμπό «Time Life» των Charles και Ray Eames για τη Vitra, κατασκευασμένο από μασίφ ξύλο καρυδιάς.

Πριν αγοράσετε, φανταστείτε άλλες πιθανές επιλογές

Η επιλογή αρθρωτών επίπλων απαιτεί να κοιτάξουμε πέρα από τη σύνθεση που παρουσιάζεται στον κατάλογο. Χρειάζεται να σκεφτούμε ποιες άλλες διαμορφώσεις ενδέχεται να χρειαστούμε στο μέλλον και αν το συγκεκριμένο σύστημα μας επιτρέπει να τις εφαρμόσουμε στην πράξη.

«Ένα απλό κόλπο είναι να σχεδιάσετε μια μικρή κάτοψη του δωματίου και να δοκιμάσετε διαφορετικές διατάξεις των επίπλων. Μετρήστε τις διαστάσεις, σημειώστε τις πόρτες και τα παράθυρα και βεβαιωθείτε ότι οι εναλλακτικές διατάξεις αφήνουν αρκετό χώρο για να κινείστε άνετα. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφύγετε να αγοράσετε ένα έπιπλο που, παρότι προσφέρει πολλούς συνδυασμούς, δεν ταιριάζει πραγματικά στο σπίτι σας», συμβουλεύει ο Manuel Espejo.

Ο ίδιος υπενθυμίζει επίσης ότι η μετακίνηση των επίπλων πρέπει να είναι εύκολη: «Αν η αναδιάταξη του σαλονιού απαιτεί υπερβολική προσπάθεια, δεν θα την κάνουμε ποτέ».

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Σε ένα σαλόνι της IKEA, ο καναπές JÄTTEBO αποτελείται από διάφορες ανεξάρτητες μονάδες, μεταξύ των οποίων και μια σεζλόνγκ, ενώ τα ράφια EKET είναι τοποθετημένα κατά μήκος του τοίχου, σε διαφορετικά ύψη. Καθώς τα στοιχεία αυτά είναι ελαφριά και μετακινούνται εύκολα, η δοκιμή μιας διαφορετικής διάταξης απαιτεί μόλις λίγα λεπτά.

Η αγορά μονάδων σάς επιτρέπει να κατανείμετε την επένδυση

Ένα ακόμη πλεονέκτημα των αρθρωτών συστημάτων είναι ότι μπορούμε να ολοκληρώνουμε μια σύνθεση σταδιακά. Δεν είναι απαραίτητο να αγοράσουμε όλες τις μονάδες ταυτόχρονα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα απολύτως απαραίτητα και να επεκτείνουμε τη σύνθεση όταν διαθέτουμε μεγαλύτερο προϋπολογισμό ή όταν αυξάνονται οι ανάγκες μας για αποθηκευτικό χώρο.

Αυτή η προσέγγιση έχει εφαρμοστεί και σε ένα σαλόνι με τη σύνθεση ραφιών Zurich της Schmidt.

«Τελικά, η καλύτερη επιλογή είναι αυτή που ανταποκρίνεται στον σημερινό τρόπο ζωής μας και θα συνεχίσει να έχει νόημα ακόμη κι όταν αυτός αλλάξει», καταλήγει ο Manuel Espejo.