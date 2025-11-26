 Το χρώμα στη διακόσμηση που θα βλέπουμε παντού το 2026 -Αναπάντεχο και κομψό, κάνει κάθε σπίτι ξεχωριστό - iefimerida.gr
DESIGN

Το χρώμα στη διακόσμηση που θα βλέπουμε παντού το 2026 -Αναπάντεχο και κομψό, κάνει κάθε σπίτι ξεχωριστό

Η πιο sophisticated χρωματική επιλογή για το σπίτι το 2026
Σαλόνι/ Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα χρώμα επιστρέφει δυναμικά στη διακόσμηση για το 2026, αυτή τη φορά με ζεστές, φιλόξενες αποχρώσεις που δίνουν στιλ και βάθος σε κάθε χώρο.

Το χρώμα αυτό στην εσωτερική διακόσμηση συμβολίζει τη σοφιστικέ αισθητική και φέρνει έντονο δραματικό χαρακτήρα σε οποιοδήποτε δωμάτιο. Πρόκειται για ένα δυναμικό ουδέτερο χρώμα που θυμίζει κομψό κοστούμι ή μικρό μαύρο φόρεμα και συνδυάζεται με οποιαδήποτε παλέτα χρωμάτων.

Δείτε το κομψό χρώμα διακόσμησης για το 2026 στο Bovary.gr.

