 Τα πέντε φυτά που καθαρίζουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού, σύμφωνα με τη NASA -Και ομορφαίνουν τον χώρο - iefimerida.gr
DESIGN

Τα πέντε φυτά που καθαρίζουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού, σύμφωνα με τη NASA -Και ομορφαίνουν τον χώρο

Αυτό είναι το φυτό που θα σε βοηθήσει να καθαρίσεις τον αέρα του σπιτιού σου σύμφωνα με τη NASA
Φυτά εσωτερικού χώρου/ Φωτογραφία: Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η καθαριότητα του αέρα στο σπίτι δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Ορισμένα φυτά μπορούν να αφαιρούν τοξίνες και να δημιουργούν έναν πιο υγιεινό χώρο για όλους.

Ο αέρας γύρω μας συχνά περιέχει τοξικά στοιχεία που επηρεάζουν την υγεία, ακόμα και μέσα στο σπίτι. Η ρύπανση από οχήματα, προϊόντα καθαρισμού ή υλικά κατασκευής συσσωρεύεται στους εσωτερικούς χώρους και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αναπνοή και τη γενική ευεξία. Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα δεν απαιτεί μόνο τεχνολογία, αλλά και τη βοήθεια της φύσης.

Δείτε ποια είναι τα φυτά στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ φυτά ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ σπίτι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ