Αν οι τοίχοι σας είναι ακόμη σε μπεζ αποχρώσεις της άμμου, ρίξτε μια ματιά σε όσα επιλέγουν οι διακοσμητές από τον Μάρτιο - iefimerida.gr

Μια απρόσμενη ανατροπή φέρνουν την άνοιξη του 2026 οι διακοσμητές, βάζοντας τέλος στην κυριαρχία του μπεζ και «ασφαλών» αποχρώσεων που χαρακτήριζαν τα τελευταία χρόνια τα σύγχρονα σπίτια.

Η μέχρι πρότινος δημοφιλής αισθητική της Μεσογειακής διακόσμησης, με τις καμάρες και τις ουδέτερες, μονότονες παλέτες, δείχνει να χάνει τη δυναμική της, δίνοντας τη θέση της σε ένα νέο, πιο εκφραστικό και προσωπικό στιλ.

Οι διακοσμητές στρέφονται πλέον σε πιο τολμηρές επιλογές, απορρίπτοντας την υπερβολική απλότητα που κατέληξε να δημιουργεί άψυχους και ψυχρούς χώρους. Αντί για επίπεδες επιφάνειες και ουδέτερους τόνους, προτείνεται η επιστροφή σε υλικά με χαρακτήρα, όπως το ξύλο, το γυαλί, η πέτρα και η κεραμική, ενώ η ενσωμάτωση vintage επίπλων χαρίζει μοναδικότητα και «ψυχή» στον χώρο.

Η επιστροφή του ρομαντισμού, οι προτάσεις των διακοσμητών

Η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς είναι η δυναμική επιστροφή του ρομαντισμού. Εμπνευσμένο από τον 19ο αιώνα, το νέο αυτό ρεύμα συνδυάζει στοιχεία βικτωριανής αισθητικής, γοτθικού ύφους και μπαρόκ λεπτομερειών, δημιουργώντας ζεστούς και πολυδιάστατους χώρους. Οι γυμνοί τοίχοι αποτελούν πλέον παρελθόν, καθώς οι πληθωρικές, έντονα φλοράλ ταπετσαρίες κυριαρχούν, ενώ η φύση εισβάλλει δυναμικά στη διακόσμηση μέσω των φυτών και των φυσικών υλικών.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η επιλογή των επίπλων. Οι καμπύλες, οργανικές γραμμές, αντικαθιστούν τις αυστηρές γωνίες, δημιουργώντας μια πιο φιλόξενη και χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Υφάσματα όπως το λινό, το βελούδο και το μπουκλέ, ενισχύουν την αίσθηση άνεσης και πολυτέλειας.

Oι φλοράλ ταπετσαρίες κυριαρχούν στη διακόσμηση το 2026

Στο χρωματικό πεδίο, το μπεζ δίνει τη θέση του σε πιο «ζωντανές» αλλά ταυτόχρονα απαλές αποχρώσεις: ροζ, λεβάντα, μωβ και βαθύ μπορντό πρωταγωνιστούν, ενώ γήινοι τόνοι όπως η τερακότα και το σοκολατί παραμένουν βασικοί για ισορροπία.

Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος που απομακρύνεται από τη μονοτονία και αποκτά χαρακτήρα, ζεστασιά και προσωπικότητα. Το νέο ρομαντικό στιλ δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια πρόσκληση για επαναπροσδιορισμό του σπιτιού ως έναν ζωντανό, αυθεντικό και βαθιά προσωπικό χώρο.