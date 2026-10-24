Ο κύβος ερρίφθη -Η νέα φουτουριστική κατοικία στη Σέριφο που έχει κάνει τη διεθνή κοινότητα του design να παραμιλά - iefimerida.gr

Ένα ακόμα έργο του πρωτοποριακού γραφείου Mold Architects που σπάει τα σύνορα της Ελλάδας και ταξιδεύει στο εξωτερικό, κλέβοντας τις εντυπώσεις με εκτενείς παρουσιάσεις σε διεθνή μεγάλα μέσα όπως το Wallpaper.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η κατοικία MRES στη Σέριφο εγκιβωτίζεται σε έναν φουτουριστικό κύβο, αντλώντας έμπνευση από τα κυκλαδίτικα μοναστήρια. Η σύνθεσή της συνδυάζει ένα αυστηρό εξωτερικό περίβλημα με μια ρευστή, οργανική εσωτερική δομή από δωμάτια, αυλές και περάσματα.

Το έργο σχεδιάστηκε αρχικά το 2011, αλλά υλοποιήθηκε από νέους ιδιοκτήτες μια δεκαετία αργότερα. Η αναθεώρηση της μελέτης αποτέλεσε για το αρχιτεκτονικό γραφείο μια διαδικασία αυτοκριτικής και επανεξέτασης της αρχικής ιδέας μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία.

Η μονολιθική, εσωστρεφής δομή της κατοικίας αποτελεί λύση προστασίας από τους ισχυρούς κυκλαδικούς ανέμους. Ο σχεδιασμός συνδυάζει τρεις χωρικές τυπολογίες: το μοναστήρι, το κυβικό δωμάτιο των οικισμών και τις ρευστές γεωμετρίες των αγροτικών κατασκευών.

Η μεταγενέστερη αναθεώρηση απλοποίησε την πρόταση, αντικαθιστώντας το λευκό χρώμα με θερμότερους τόνους. Επιπλέον, το κτίριο υπερυψώθηκε ελαφρά από το έδαφος, ενώ η πισίνα προστέθηκε ως αυτόνομη, τετράγωνη γεωμετρική μορφή σε στροφή.

Πώς το σύγχρονο design με τις φουτουριστικές φόρμες και τα νέα καινοτόμα υλικά αντλεί έμπνευση από την εσωστρέφεια των περίκλειστων κυκλαδίτικων μοναστηριών; Η απάντηση σε αυτό το ολοκαίνουριο έργο του πολυσυζητημένου και βραβευμένου αρχιτεκτονικού γραφείου Mold Architects της ταλαντούχας Ηλιάνας Κερεστετζή.

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Η κατοικία MRES και όλοι οι χώροι της, εσωτερικοί και εξωτερικοί, είναι εγκιβωτισμένοι μέσα σε έναν φουτουριστικό κύβο με ανοίγματα που έχουν γεωμετρικά σχήματα.

Αυλές και δωμάτια, υπαίθριες τραπεζαρίες και κουζίνες, υπνοδωμάτια με θέα στο Αιγαίο που κόβουν την ανάσα, είναι κάτω από ένα κέλυφος, σαν μια χελώνα που μπαίνει και κρύβεται στο καβούκι της.

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«Το έργο αυτό συντίθεται ως ένα μονολιθικό πρίσμα με αυστηρό εξωτερικό περίβλημα και μια πιο ρευστή, οργανική εσωτερική δομή. Η σύνθεση αντλεί από τρία αρχέτυπα της κυκλαδικής αρχιτεκτονικής: το εσωστρεφές μοναστήρι, τα κυβικά δωμάτια των νησιωτικών οικισμών και τη ρευστή γεωμετρία των κελιών και των ξερολιθιών της υπαίθρου. Μέσα σε αυτή τη συμπαγή μορφή, δωμάτια, αυλές και περάσματα συγκροτούν ένα πορώδες εσωτερικό τοπίο, ισορροπώντας ανάμεσα στο συμπαγές και το ανοιχτό και διατηρώντας μια άμεση σχέση με το τοπίο της Σερίφου», εξηγεί η σχεδιαστική ομάδα του γραφείου Mold Architects.

Η M Residence σχεδιάστηκε αρχικά το 2011, ως μία από τις πρώτες μελέτες των MOLD Architects, και επέστρεψε στο γραφείο περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα, όταν νέοι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να την υλοποιήσουν, εξηγούν οι αρχιτέκτονες του έργου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αναθεώρησή της αποτέλεσε μια ιδιαίτερη διαδικασία αυτοκριτικής: μια ευκαιρία για το ίδιο γραφείο να επανεξετάσει μια πρώιμη ιδέα μέσα από την εμπειρία, τις προτεραιότητες και τη σχεδιαστική ακρίβεια που είχε αποκτήσει στα χρόνια που μεσολάβησαν, χωρίς να χαθεί η καθαρότητα της αρχικής σύλληψης», προσθέτουν οι ίδιοι.

Το σπίτι βρίσκεται σε ένα επίπεδο πλάτωμα, στην κορυφή ενός λόφου, απολαμβάνοντας μια προνομιακή θέα μεν, αλλά έχοντας να αναμετρηθεί καθημερινά με τους ισχυρούς κυκλαδικούς ανέμους.

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Έτσι, ήταν απαραίτητο ότι για να είναι λειτουργικοί όλοι οι χώροι, η κατοικία θα έπρεπε να οργανωθεί ως ένας συμπαγής, μονολιθικός όγκος, με μια εσωστρεφή δομή που παραπέμπει στη χωρική λογική ενός μοναστηριού.

«Αντί οι χώροι της κατοικίας να διατάσσονται γύρω από ένα ενιαίο κεντρικό αίθριο, διασπείρονται μέσα στο τετράγωνο περίγραμμα και περιστρέφονται ελαφρά προς διαφορετικούς προσανατολισμούς και θεάσεις, δημιουργώντας επτά προστατευμένες αυλές. Όπως προαναφέραμε συνοπτικά, η σύνθεση συνδυάζει τρεις διακριτές χωρικές τυπολογίες των Κυκλάδων. Η πρώτη είναι το μοναστήρι: μια εσωστρεφής, σχεδόν περίκλειστη δομή, με ένα αυστηρό μονολιθικό εξωτερικό περίγραμμα και έναν κόσμο προστατευμένων αυλών στο εσωτερικό του. Η δεύτερη είναι το απλό κυβικό δωμάτιο της Χώρας και των κυκλαδικών οικισμών: οι κύριοι εσωτερικοί χώροι της κατοικίας έχουν έτσι καθαρές, ορθογωνικές κατόψεις. Η τρίτη προέρχεται από τις πιο ρευστές γεωμετρίες των κελιών, των ξερολιθιών και των αγροτικών κατασκευών της κυκλαδικής υπαίθρου. Στη σύνθεση, οι τρεις αυτές τυπολογίες αποκτούν διαφορετικούς ρόλους. Η ορθογωνική γεωμετρία ορίζει τους κύριους χώρους, ενώ η πιο ρευστή γεωμετρία διαμορφώνει τις αυλές και δημιουργεί έναν συνεχή συνδετικό ιστό γύρω και ανάμεσά τους. Αυτό το πιο μαλακό στρώμα περιλαμβάνει τις τοιχοποιίες, τις κινήσεις και τους βοηθητικούς χώρους της κατοικίας, ενοποιώντας τα επιμέρους δωμάτια σε ένα σύνολο. Προκύπτει έτσι ένας σαφής διάλογος ανάμεσα στο ορθογωνικό και το οργανικό, μέσα στο αυστηρό τετράγωνο περίγραμμα του μονόλιθου», λένε οι δημιουργοί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεταγενέστερη αναθεώρηση που έκανε η σχεδιαστική ομάδα του γραφείου Mold Architects, επιδίωξε να απλοποιήσει την αρχική πρόταση, ενισχύοντας παράλληλα την κεντρική της ιδέα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι εσωτερικοί χώροι ανοίχτηκαν περισσότερο προς τις αυλές, ενώ το εξωτερικό περίγραμμα έγινε πιο προστατευμένο και φιλτραρισμένο. Παράλληλα, επανεξετάστηκε η υλικότητα του κτιρίου, αντικαθιστώντας την απόλυτη λευκότητα της αρχικής πρότασης με έναν έγχρωμο σοβά σε θερμότερους τόνους, που διατηρούν την αυτονομία του κτιρίου αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα χρώματα του τοπίου. Επανασχεδιάστηκε επίσης η σχέση του κτιρίου με το έδαφος. Ολόκληρος ο όγκος υπερυψώνεται πάνω σε ένα υποχωρημένο περιμετρικό βάθρο, δημιουργώντας μια συνεχή γραμμή σκιάς που κάνει τον μονόλιθο να μοιάζει σαν να αιωρείται ελαφρά πάνω από το τοπίο», λένε οι αρχιτέκτονες.

«Όταν αργότερα προστέθηκε στο brief η πισίνα, αντιμετωπίστηκε ως μια αυτόνομη γεωμετρική μορφή και όχι ως προέκταση της κατοικίας: ένα τετράγωνο σε στροφή ως προς τον κύριο όγκο. Στο σημείο όπου κτίριο και νερό συναντώνται, η ίδια λεπτομέρεια συνεχίζεται, επιτρέποντας στην κατοικία να αιωρείται πάνω από το νερό όπως ακριβώς αιωρείται πάνω από το έδαφος», συμπληρώνουν οι ίδιοι.

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«Από απόσταση, η κατοικία διατηρεί την καθαρότητα ενός ενιαίου αντικειμένου στην κορυφή του λόφου. Στο εσωτερικό της, όμως, η φαινομενική συμπαγής μορφή διαλύεται σε μια πορώδη ακολουθία δωματίων, περασμάτων, αυλών και προστατευμένων υπαίθριων χώρων. Περισσότερο από μία δεκαετία χωρίζει τον αρχικό σχεδιασμό από την κατασκευή, επιτρέποντας στο ολοκληρωμένο έργο να αποτυπώνει όχι μόνο την εξέλιξη μιας αρχιτεκτονικής ιδέας, αλλά και την εξέλιξη του ίδιου του γραφείου που τη συνέλαβε», καταλήγουν οι ίδιοι.

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Info: moldarchitects.com

Τύπος: Κατοικία

Τοποθεσία: Λιά, Σέριφος

Μικτό εμβαδόν: 270m2

Εμβαδόν οικοπέδου: 5.600m2

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: 2011

Ολοκλήρωση: 2026

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Mold Architects – Ηλιάνα Κερεστετζή

Αρχιτέκτονας: Ηλιάνα Κερεστετζή

Ομάδα σχεδιασμού: Στέφανος Μανιάτης, Μαρία Βρεττού, Ανδρέας Νούσας, Μανούσος Κακούρης, Κατερίνα Δασκαλάκη, Φώτης Ζαπαντιώτης

Δομικός Μηχανικός: Τεχνοδυναμική

Μηχανολόγος Μηχανικός: TEAM M-H

Σχεδιασμός φωτισμού: Ειδική τοποθεσία

Κατασκευή: Άρης Σφήκας & Mold architects

Φωτογράφος: Γιώργος Σφακιανάκης