Ένα σπίτι 52 τ.μ. γεμίζει με χρώμα και καμπύλες σε Bauhaus ύφος [εικόνες] - iefimerida.gr

Ένα σπίτι 52 τ.μ. γεμίζει με χρώμα και καμπύλες σε Bauhaus ύφος [εικόνες]

Το Bauhaus ζωντανεύει μέσα από καμπύλες, χρώμα και vintage πινελιές σε ένα σπίτι 52 τ.μ.
Ανακαίνιση σπιτιού στη Βαρκελώνη/ Φωτογραφία: NOT A STUDIO
Ένα σπίτι μόλις 52 τετραγωνικών στη Βαρκελώνη μεταμορφώθηκε σε έναν χώρο με προσωπικότητα, στιλ και έξυπνες λύσεις, ιδανικό για φιλοξενία και καθημερινή άνεση.

Στην καρδιά της γειτονιάς El Poble-sec, στους πρόποδες του Montjuïc, ο σχεδιαστής εσωτερικών χώρων Ρόκκο Μπιμπιάνι ανέλαβε μια πρόκληση με πολλές παραμέτρους: περιορισμένος προϋπολογισμός, περιορισμένα τετραγωνικά και μία ξεκάθαρη επιθυμία από τον ιδιοκτήτη -έναν νεαρό Αργεντινό που ζει στη Βαρκελώνη -να δημιουργηθεί ένα σπίτι που να καθρεφτίζει τη ζωντάνια του χαρακτήρα του και να μπορεί να φιλοξενεί φίλους και οικογένεια.

