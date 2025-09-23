Ένα σπίτι 52 τ.μ. γεμίζει με χρώμα και καμπύλες σε Bauhaus ύφος [εικόνες] - iefimerida.gr

Ένα σπίτι μόλις 52 τετραγωνικών στη Βαρκελώνη μεταμορφώθηκε σε έναν χώρο με προσωπικότητα, στιλ και έξυπνες λύσεις, ιδανικό για φιλοξενία και καθημερινή άνεση.
Στην καρδιά της γειτονιάς El Poble-sec, στους πρόποδες του Montjuïc, ο σχεδιαστής εσωτερικών χώρων Ρόκκο Μπιμπιάνι ανέλαβε μια πρόκληση με πολλές παραμέτρους: περιορισμένος προϋπολογισμός, περιορισμένα τετραγωνικά και μία ξεκάθαρη επιθυμία από τον ιδιοκτήτη -έναν νεαρό Αργεντινό που ζει στη Βαρκελώνη -να δημιουργηθεί ένα σπίτι που να καθρεφτίζει τη ζωντάνια του χαρακτήρα του και να μπορεί να φιλοξενεί φίλους και οικογένεια.
Δείτε το σπίτι των 52 τ.μ. στο Bovary.gr.
