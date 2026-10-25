H έξυπνη μετατροπή ενός γραφείου 38 τ.μ. στα Εξάρχεια σε στιλάτο διαμέρισμα -Με ωραίες ιδέες και ποπ παστέλ κουζίνα - iefimerida.gr

Σε μια τυπική πολυκατοικία του αθηναϊκού κέντρου, γεμάτη γραφεία, αυτή η μικροσκοπική αλλά λειτουργική κατοικία τα χωράει όλα σε μόλις 38 τετραγωνικά μέτρα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένα παλιό συμβολαιογραφείο 38 τ.μ. στα Εξάρχεια, σε πολυκατοικία της δεκαετίας του '70, μετατράπηκε σε μια πλήρως αυτόνομη και λειτουργική κατοικία, με την προσθήκη εξοπλισμένης κουζίνας και μπάνιου στον αρχικό επαγγελματικό χώρο.

Η στρατηγική αξιοποίησης του χώρου περιλαμβάνει ειδικές ξυλουργικές κατασκευές. Η κουζίνα, το μπάνιο και οι αποθηκευτικοί χώροι τοποθετήθηκαν κατά μήκος των τυφλών τοίχων, επιτρέποντας στο φυσικό φως να διαχέεται ανεμπόδιστα στον ενιαίο χώρο.

Το υπνοδωμάτιο τοποθετήθηκε πάνω σε ένα υπερυψωμένο ξύλινο βάθρο, δημιουργώντας οπτικό διαχωρισμό και επιπλέον αποθηκευτικό χώρο από κάτω. Τα σκαλοπάτια της κατασκευής λειτουργούν ταυτόχρονα και ως επιπλέον καθιστικό για τους επισκέπτες.

Ένας τοίχος από υαλότουβλα επιτρέπει τη διέλευση του φωτός προς το μπάνιο, ενώ πολυχρηστικά έπιπλα, όπως τα τραπέζια που ενώνονται, εξασφαλίζουν εργονομία. Οι παστέλ χρωματικές επιλογές προσδίδουν μια αίσθηση φρεσκάδας και ζωντάνιας.

Στα παλιά προποτζίδικα του '80 έχουν ανοίξει πετί μπρασερί και εκεί όπου στεγάζονταν κουρεία, παλαιοβιβλιοπωλεία, υποδηματοποιεία και συνοικιακά καταστήματα έτοιμων ενδυμάτων, τώρα βρίσκουμε υβριδικά microbakeries που το πρωί λειτουργούν σαν φούρνοι τρίτης γενιάς, με προζυμένια καρβέλια αργής ωρίμανσης, cinnamon roll και babka, και το βράδυ μετατρέπονται σε φασαίικα εστιατόρια που σερβίρουν gourmet πιάτα πειραγμένης ελληνικής κουζίνας ακόμα και σε αυτοσχέδια τραπεζάκια με αναποδογυρισμένα καφάσια. Καθώς η Αθήνα εξελίσσεται σε δημοφιλή προορισμό για διακοπές όλο τον χρόνο, η πόλη γίνεται πιο ευφάνταστη και δημιουργική, με υπέροχους χώρους να ξεφυτρώνουν όλο και πιο συχνά, διεκδικώντας το δικό τους μερίδιο από το αθηναϊκό hype.

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Νέος Κόσμος, Παγκράτι, Νεάπολη, Εξάρχεια, Πανόρμου, Αμπελόκηποι, Κυψέλη, Ιλίσια, Κουκάκι, Πετράλωνα: Γειτονιές αστικές μεταμορφώνονται εσωτερικά, κρατώντας το ίδιο κέλυφος, αλλά αποκτώντας μια νέα πατίνα, φιλοξενώντας μουσεία σε παλιές αποθήκες, bar-restaurants σε παλιά συνεργεία, στούντιο κεραμικής σε καταστήματα υδραυλικών ειδών και υπέροχα, λειτουργικά και όμορφα σπίτια που ευρηματικοί αρχιτέκτονες δημιουργούν ακόμα και στους μικροσκοπικούς χώρους παλαιών δικηγορικών ή συμβολαιογραφικών γραφείων.

Ένα τέτοιο πρότζεκτ που έχει μεγάλο ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά, καθώς αναβαθμίζει έξυπνα ένα τέτοιο γραφείο στα Εξάρχεια, μετατρέποντας τον χώρο του σε ένα micro-apartment που τα χωράει όλα σε μόλις 38 τετραγωνικά μέτρα.

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«Το διαμέρισμα βρίσκεται στον πέμπτο όροφο ενός κτιρίου της δεκαετίας του 1970, σχεδιασμένου για να στεγάζει επαγγελματικούς χώρους (κυρίως γραφεία δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μηχανικών), με κοινόχρηστες εγκαταστάσεις WC σε κάθε όροφο. Το συγκεκριμένο γραφείο είχε παραμείνει απαράλλακτο για περίπου πέντε δεκαετίες. Στην αρχική κάτοψη προβλέφθηκαν μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και ένα μπάνιο, ώστε ο πρώην επαγγελματικός χώρος να λειτουργήσει ως ανεξάρτητη και πλήρως αυτόνομη κατοικία», εξηγεί στο iefimerida η αρχιτέκτονας Ναυσικά Τζάνου, ιδρύτρια του γραφείου Νafsika Tzanou Studio, που ανέλαβε τη μετατροπή του μικρού γραφείου σε σπίτι.

Πώς κατάφεραν και χώρεσαν υπνοδωμάτιο, κουζίνα, καθιστικό και μπάνιο σε ένα «σπιρτόκουτο»

Το μυστικό είναι αφενός η σωστή αξιοποίηση και του παραμικρού τετραγωνικού, ακόμα και της πιο μικρής γωνίτσας, ώστε να εξασφαλιστούν λειτουργικές γωνιές, οι απαραίτητες ζώνες διημέρευσης, αλλά και οι σωστοί χώροι αποθήκευσης, προκειμένου το σπίτι να είναι μικρό μεν αλλά πλήρως λειτουργικό.

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«Οι ειδικά σχεδιασμένες ξυλουργικές κατασκευές αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο εκατοστό, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες ενός σύγχρονου τρόπου ζωής στο κέντρο της πόλης.

Σχεδιάσαμε την κουζίνα, το μπάνιο, τις εντοιχισμένες αποθηκευτικές κατασκευές, ακόμη και έναν βοηθητικό χώρο, κατά μήκος όλων των εσωτερικών τυφλών τοίχων του διαμερίσματος.

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Το φυσικό φως που εισέρχεται από τα δύο μεγάλα ανοίγματα διαχέεται ανεμπόδιστα από τον χώρο του καθιστικού και του υπνοδωματίου προς την κουζίνα και την τραπεζαρία», λέει η αρχιτέκτονας Ναυσικά Τζάνου.

Το έξυπνο τρικ για να δείχνει ο χώρος πιο μεγάλος απ' όσο είναι

«Το πιο ενδιαφέρον για εμένα στοιχείο του σπιτιού, όμως, είναι η δημιουργία ενός βάθρου, ενός πιο ψηλού επιπέδου μέσα στον κεντρικό χώρο, όπου φιλοξενείται το υπνοδωμάτιο, κάτι που δημιουργεί ένα οπτικό παιχνίδι, κάνοντας το micro-apartment να δείχνει πιο μεγάλο απ' όσο πράγματι είναι.

Το υπνοδωμάτιο τοποθετείται πάνω σε ξύλινο δάπεδο, υπερυψωμένο κατά τρία σκαλοπάτια, τα οποία λειτουργούν παράλληλα ως πρόσθετος χώρος καθιστικού. Το τμήμα κάτω από το υπερυψωμένο δάπεδο αξιοποιείται ως επιπλέον αποθηκευτικός χώρος», εξηγεί η αρχιτέκτονας.

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Ένας τοίχος από υαλότουβλα επιτρέπει στο φυσικό φως να εισέρχεται στο μπάνιο, ενώ το βράδυ μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ατμοσφαιρικό φωτιστικό στοιχείο προς το υπνοδωμάτιο.

Φυσικά, δεν λείπουν οι έξυπνες ιδέες και σε πολυλειτουργικά έπιπλα που χρησιμοποιούνται με διπλούς ή πολλαπλούς τρόπους ώστε να εξασφαλίζεται η εργονομία.

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«Για παράδειγμα, όταν το τραπέζι-γραφείο ενώνεται με το καθημερινό τραπέζι της κουζίνας, τα δύο μαζί μετατρέπονται σε μία τραπεζαρία για έξι άτομα, που τοποθετείται στο κέντρο του χώρου», επισημαίνει η Ναυσικά Τζάνου.

Η ατμόσφαιρα του χώρου είναι ανάλαφρη και φωτεινή. Προσεκτικά επιλεγμένα χρώματα -ροζ παστέλ στην κουζίνα, κίτρινο στο λουτρό, τιρκουάζ στα κουφώματα- δίνουν μια νότα φρεσκάδας και ζωντάνιας στο αποτέλεσμα.

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Info: nafsikatzanou.com

Τοποθεσία: Εξάρχεια, Αθήνα

Εμβαδόν: 38 τ.μ.

Αρχιτέκτονας: Nafsika Tzanou - Studio, με έδρα την Αθήνα

Μελέτη / Μηχανικός κατασκευής: Μαρία Φατούρου

Φωτογραφίες: Ιωάννα Ρουφοπούλου