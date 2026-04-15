Η μεταμόρφωση ενός διατηρητέου σπιτιού του 1930 στο Π. Ψυχικό -Πώς μια προσθήκη απογείωσε το υπέροχο design - iefimerida.gr

H﻿ προσθήκη σε ένα διατηρητέο σπίτι του Μεσοπολέμου στο Παλαιό Ψυχικό γίνεται αφορμή για έναν ουσιαστικό διάλογο με την Ιστορία. Ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κυράνης προσεγγίζει το έργο με σεβασμό και σύγχρονη ματιά, προσδιορίζοντας εκ νέου τη ζωή σε ένα κτίσμα με βαθιά μνήμη.

Το γραφείο Andreas Kyranis Architects μετατρέπει την επέκταση μιας κατοικίας σε project με ξεκάθαρο σχεδιαστικό αποτύπωμα. Η αρχιτεκτονική ομάδα ανέλαβε να ενώσει διαφορετικές εποχές, τρόπους κατασκευής και αισθητικές αναζητήσεις σε ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό αφήγημα.

