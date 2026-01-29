Το κομψό φυτό του χειμώνα που καθαρίζει τον αέρα, μειώνει την υγρασία και φρεσκάρει το σπίτι - iefimerida.gr

Το χειμώνα, το σπίτι γεμίζει υγρασία και μικρορύπους. Η επιλογή του κατάλληλου φυτού μπορεί να φέρει καθαρό αέρα και αισθητική ανανέωση σε κάθε δωμάτιο.
Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν και τα παράθυρα μένουν κλειστά, η κυκλοφορία του αέρα περιορίζεται και οι εσωτερικοί χώροι γίνονται πιο υγροί. Σε αυτή την κατάσταση, υπάρχει ένα φυτό -που δεν είναι ούτε ο φίκος, ούτε ο πόθος -το οποίο προσφέρει φυσική λύση, καθαρίζοντας τον αέρα και μειώνοντας την υγρασία.
Δείτε ποιο είναι το φυτό που καθαρίζει την ατμόσφαιρα στο Bovary.gr.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο