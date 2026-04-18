Ηλιούπολη: Το σπίτι που ενώνει αρμονικά τον εσωτερικό με τον εξωτερικό χώρο, με φυσικά υλικά - iefimerida.gr

Στην Ηλιούπολη, η κατοικία που έχει σχεδιάσει ο αρχιτέκτονας Παντελής Χερουβείμ ξεχωρίζει ως ένα ιδιαίτερο δείγμα αρχιτεκτονικής δημιουργίας.

Σε οικόπεδο της οικογένειάς του, ο αρχιτέκτονας σχεδίασε και έχτισε (1979–1982) μια τετραώροφη πολυκατοικία με υπόγειο, πιλοτή και δώμα, κρατώντας για τον εαυτό του τον τέταρτο όροφο και το δώμα, όπου και ζει μέχρι σήμερα.

Η αφετηρία της σύνθεσης αντλείται από το σπίτι του μεσοπολέμου όπου μεγάλωσε ο αρχιτέκτονας: μια τυπολογία με αυλή στο κέντρο και τα δωμάτια να την περιβάλλουν, σε άμεση σχέση με τον υπαίθριο χώρο, καθώς και με πρόσβαση σε δώμα μέσω σκάλας. Η ιδέα περνά εδώ ως βασική οργάνωση του χώρου και όχι ως μορφή που αντιγράφεται.

