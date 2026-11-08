Η κομψή ανακαίνιση ενός σπιτιού 25 τ.μ. στο Παγκράτι -Φωτεινό, μίνιμαλ και πλήρως λειτουργικό - iefimerida.gr

Πέτρινος τοίχος που βγήκε στο φως μετά την αποξήλωση των επιχρισμάτων του σπιτιού, κρεβάτι στον αέρα με πράσινη επένδυση και ζωγραφισμένο ντουλάπι με χρυσό και ασήμι.

Σ'αυτό το διαμέρισμα 25 τετραγωνικών στο Παγκράτι, ο αρχιτέκτονας Χάρης Χαμπάκης, που ανέλαβε την ανακαίνιση, είχε να λύσει μια εξίσωση με λίγα δεδομένα: πώς χωράει μια ολοκληρωμένη καθημερινότητα σε τόσο περιορισμένο χώρο, χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα του. Η απάντηση βρέθηκε στην αξιοποίηση κάθε εκατοστού, με μια σύνθεση που κινείται ανάμεσα στον σύγχρονο μινιμαλισμό, τις φυσικές υφές και μερικές εκλεκτικές αναφορές.

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