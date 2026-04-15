Είναι η πιο γεωμετρική πλατεία της Ιταλίας και μοιάζει σαν να έχει σχεδιαστεί με χάρακα - iefimerida.gr

DESIGN

Είναι η πιο γεωμετρική πλατεία της Ιταλίας και μοιάζει σαν να έχει σχεδιαστεί με χάρακα

Η εξάγωνη πλατεία
H εξαγωνική πλατεία -έργο τέχνης- στην Ιταλία / Φωτογραφια: shutterstock
ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Σε κάθε έργο μπορεί κάποιος να εντοπίσει ατέλειες, όμως στην Ιταλία υπάρχει ένα κατασκευαστικό έργο που, όσο και να ψάξει κανείς, δεν θα βρει κάτι λάθος.

Τουλάχιστον στον σχηματισμό της…

Στη Σικελία κατασκευάστηκε πριν από αρκετά χρόνια μια πλατεία που όμοιά της δύσκολα θα εντοπίσει κανείς.

Αυτό γιατί παρουσιάζει μια γεωμετρική αρμονία η οποία μοιάζει λες και οι κατασκευαστές τη δημιούργησαν με κάποιον τεράστιο διαβήτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κεντρική πλατεία στην πόλη Γκραμικέλε στην περιφέρεια της Κατάνια είναι ένα δημιούργημα που εκφράζει ισορροπία, μέτρο και ομορφιά, μέσα από ένα διαφορετικό σχεδιασμό από τα συνηθισμένα.

Το τέλειο εξάγωνο από τον 17ο αιώνα

Η πόλη Grammichele βρίσκεται στη Σικελία, στην κοιλάδα του Νότο, και από ψηλά μοιάζει με ένα τέλειο εξάγωνο. Οι δρόμοι της μοιάζουν σαν να είναι χαραγμένοι με χάρακα, τακτοποιημένοι και συμμετρικοί, σχηματίζοντας ένα σχήμα που μοιάζει να είναι σύγχρονο. Κι όμως, αυτό το έργο δημιουργήθηκε τον 17ο αιώνα. Συγκεκριμένα, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1693, που εξαφάνισε την πόλη Οτσιόλα, ο πρίγκιπας Κάρλο Καράφα αποφάσισε να χτίσει μια νέα πόλη. Ο Μισέλ ντα Φέρλα ανέλαβε τον σχεδιασμό της και μέσα στα πλάνα ήταν και αυτή η πλατεία Piazza Carlo Maria Carafa, η πιο γεωμετρική πλατεία της χώρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η εξαγωνική πλατεία αποτελεί την καρδιά από την οποία ξεκινούν οι κύριοι δρόμοι και το σημείο από το οποίο γίνεται καλύτερα αντιληπτή η απόλυτη συμμετρία της. Από ψηλά, το Grammichele και η πλατεία εμφανίζουν μία θαυμαστή ισορροπία ανάμεσα στην τέχνη και τα μαθηματικά.

Η Piazza Carlo Maria Carafa ξεχωρίζει παγκοσμίως επειδή δεν είναι απλώς μια πλατεία, αλλά ο πυρήνας ενός ολόκληρου πολεοδομικού ιστού που αναπτύσσεται σε ομόκεντρα εξάγωνα

Η Piazza Carlo Maria Carafa αποτελεί ένα υπαίθριο μουσείο μπαρόκ αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής αρμονίας, με κυρίαρχο το επιβλητικό Chiesa Madre (τον Καθεδρικό Ναό του San Michele Arcangelo) που δεσπόζει στη μία πλευρά της. Στο κέντρο του τεράστιου εξαγώνου βρίσκεται το εντυπωσιακό μνημειώδες ηλιακό ρολόι, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, το οποίο περιβάλλεται από αγάλματα που αναπαριστούν τις ώρες και τις εποχές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Γύρω από την πλατεία εκτείνονται κομψά κτίρια, όπως το Palazzo Comunale (Δημαρχείο), το οποίο στεγάζει το Δημοτικό Αρχαιολογικό Μουσείο με ευρήματα από την αρχαία πόλη Occhiolà. Η γεωμετρική τελειότητα του χώρου συμπληρώνεται από τις έξι οδούς που ξεκινούν ακτινωτά από τις γωνίες της πλατείας, δημιουργώντας ένα μοναδικό οπτικό αποτέλεσμα που αναδεικνύει το όραμα του ιδρυτή της πόλης.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιταλία πλατεία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ