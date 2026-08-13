Το τρολάρισμα της χρονιάς: Η εταιρεία που σατιρίζει τα έξυπνα γυαλιά της Meta με ένα προϊόν χωρίς λειτουργίες - iefimerida.gr

Το νέο προϊόν του DuckDuckGo είναι ένα ζευγάρι συνηθισμένα γυαλιά ηλίου, χωρίς καμία έξτρα λειτουργία, όπως βιντεοσκόπηση ή ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η DuckDuckGo κυκλοφόρησε τα «Απολύτως Κανονικά Γυαλιά Ηλίου» σε συνεργασία με την Knockaround. Πρόκειται για ματ μαύρα γυαλιά χωρίς μπαταρία ή τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με πολωτικούς φακούς και πλήρη προστασία UV400.

Τα γυαλιά αποτελούν σατιρικό σχόλιο για προϊόντα που παραβιάζουν την ιδιωτικότητα, καθώς εταιρείες όπως η Meta μετατρέπουν τα γυαλιά ηλίου σε συσκευές παρακολούθησης, στρέφοντας τους καταναλωτές σε απλές, αναλογικές λύσεις.

Η πρωτοβουλία της DuckDuckGo σημείωσε εμπορική επιτυχία, καθώς τα γυαλιά εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την εξάντληση σημαντικού μέρους του αποθέματος, χωρίς να ανακοινώσει ακόμη πλήρη στοιχεία πωλήσεων.

Η εταιρεία διατηρεί την ίδια στάση και στη μηχανή αναζήτησής της, διαχωρίζοντας τα αποτελέσματα τεχνητής νοημοσύνης σε άλλη σελίδα. Η απόφαση βασίστηκε σε έρευνα όπου η πλειονότητα των χρηστών απέρριψε την ενσωμάτωση της ΑΙ.

Η DuckDuckGo παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο ζευγάρι γυαλιά ηλίου σχεδιασμένα να σέβονται την ιδιωτικότητα σε έναν κόσμο κορεσμένο από τεχνητή νοημοσύνη. Το προϊόν είναι πραγματικό, όχι απλώς μάρκετινγκ, παρότι η εταιρεία αναζήτησης προφανώς επιχειρεί να στείλει ένα μήνυμα, έστω και σε μορφή... τρολαρίσματος.﻿

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«Normal F***ing Sunglasses»

Το νέο προϊόν του DuckDuckGo είναι ένα ζευγάρι απολύτως συνηθισμένα γυαλιά ηλίου, χωρίς καμία πρόσθετη λειτουργία, όπως βιντεοσκόπηση ή ενσωματωμένη γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Μισό μάρκετινγκ, μισό γκάτζετ, σχεδιασμένα σε συνεργασία με την εταιρεία Knockaround, τα γυαλιά, με τον εύστοχο τίτλο «Normal F***ing Sunglasses» («Απολύτως Κανονικά Γυαλιά Ηλίου», σε... πιο ελεύθερη απόδοση), απευθύνονται σε πελάτες που προτιμούν να μη σκέφτονται καθόλου την ιδιωτικότητά τους καθώς περπατούν σε έναν ηλιόλουστο δρόμο.

Τα ματ μαύρα γυαλιά βασίζονται στον σκελετό Paso Robles της Knockaround, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα συνηθισμένα «χαρακτηριστικά» που θα περίμενε κανείς από ένα μοντέρνο προϊόν οπτικών: πολωτικούς φακούς με πλήρη προστασία UV400 και αντοχή σε κρούση σύμφωνα με τα πρότυπα του αμερικανικού FDA. Η περιγραφή του προϊόντος σημειώνει επίσης ότι τα γυαλιά δεν διαθέτουν μπαταρία, καμία εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, ούτε ηλεκτρονικά ή ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του DuckDuckGo, τα «Normal F***ing Sunglasses» σχεδιάστηκαν ως σατιρικό σχόλιο πάνω στα προϊόντα που παραβιάζουν την ιδιωτικότητα και εισχωρούν ολοένα και περισσότερο ακόμη και σε ένα κομμάτι «χαζής» αναλογικής τεχνολογίας. Η Meta και άλλες εταιρείες τεχνολογίας μετατρέπουν τα γυαλιά ηλίου σε συσκευές παρακολούθησης, ανέφερε ο εκπρόσωπος, κάτι που εξηγεί γιατί όσοι νοιάζονται για την ιδιωτικότητά τους εξακολουθούν να στρέφονται σε απλά γυαλιά, χωρίς κανένα ίχνος βιντεοσκόπησης ή τεχνητής νοημοσύνης.

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Η προσπάθεια του DuckDuckGo να πειράξει τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για την όρεξή τους στα δεδομένα των χρηστών ίσως να είναι πρωτίστως μια εντυπωσιακή κίνηση, όμως τα γυαλιά πουλάνε ήδη πολύ καλά / DUCKDUCKGO

Η προσπάθεια του DuckDuckGo να πειράξει τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για την όρεξή τους στα δεδομένα των χρηστών ίσως να είναι πρωτίστως μια εντυπωσιακή κίνηση, όμως τα γυαλιά πουλάνε ήδη πολύ καλά. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες μέρες, με την εταιρεία να επιβεβαιώνει πως ένα «σημαντικό» μέρος του αποθέματος έχει εξαντληθεί, αν και σημειώνει πως είναι ακόμη νωρίς για να ανακοινώσει πλήρη στοιχεία πωλήσεων.

Πέρα από τα γυαλιά ηλίου, το DuckDuckGo διαθέτει επίσης δικό του πρόγραμμα περιήγησης. Η εταιρεία έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλα εργαλεία βασισμένα σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, έχοντας ρωτήσει τους χρήστες της αν επιθυμούν αποτελέσματα τεχνητής νοημοσύνης πλήρως ενσωματωμένα στην αναζήτηση. Η συντριπτική πλειονότητα απάντησε αρνητικά, κάτι που εξηγεί γιατί η εταιρεία διατηρεί σήμερα το περιεχόμενο και τις αλληλεπιδράσεις με τεχνητή νοημοσύνη σε ξεχωριστή σελίδα.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία επισκεψιμότητας δείχνουν πως οι περισσότεροι χρήστες στηρίζουν αυτή την απόφαση, παρότι κάποιοι εξακολουθούν να πειράζουν την εταιρεία λέγοντας πως «πούλησε την ψυχή της» στην τάση της τεχνητής νοημοσύνης, παρά τα γυαλιά. Η καμπάνια των «Normal F***ing Sunglasses» έχει «πιάσει» και σε άλλα σατιρικά μέσα: το The Onion δημοσίευσε μια εικονική συλλογή αντιδράσεων καταναλωτών για τα νέα γυαλιά.