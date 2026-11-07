 Το έπιπλο που μεταμόρφωσε πλήρως ένα σπίτι του '90 στο Γαλάτσι -Εντυπωσιακό, μοντέρνο και πρακτικό - iefimerida.gr
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Το έπιπλο που μεταμόρφωσε πλήρως ένα σπίτι του '90 στο Γαλάτσι -Εντυπωσιακό, μοντέρνο και πρακτικό

Ανακαίνιση σπιτιού στο Γαλάτσι/ ﻿Φωτογραφία:﻿ Βάσω Παράσχη
Ανακαίνιση σπιτιού στο Γαλάτσι/ ﻿Φωτογραφία:﻿ Βάσω Παράσχη
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Ένα σπίτι 85 τ.μ. στο Γαλάτσι αλλάζει οργάνωση: η κουζίνα ανοίγει στο καθιστικό, ο διάδρομος γίνεται μακρύ έπιπλο, και η νησίδα μεταμορφώνεται σε επίκεντρο.

Το διαμέρισμα βρίσκεται σε πολυκατοικία των αρχών της δεκαετίας του ’90 και τον πλήρη ανασχεδιασμό του ανέλαβε το γραφείο Space is around us: Έ﻿νας συνήθης χώρος εκείνης της εποχής πήρε νέα οργάνωση και νέα ταυτότητα. Την αρχιτεκτονική μελέτη υπογράφει η Έλλη Αθανασιάδου, με μελέτη εφαρμογής της Κορίνας Νούση. Η κατασκευή έγινε από τον Γιάννη Φιλιππούση.

Το σπίτι της δεκαετίας του '90 που μεταμορφώθηκε πλήρως

Η αφετηρία ήταν ένα ζήτημα που απασχολεί πολλές γειτονιές γύρω από το κέντρο: πώς ξαναχρησιμοποιείται ένα διαμέρισμα τριάντα χρόνων, σε μια εποχή που η στέγαση είναι πρόβλημα. «Οι ανάγκες της καθημερινότητας, αισθητικές και πρακτικές, έχουν αλλάξει αισθητά από τότε που χτίστηκε η πολυκατοικία. Από εκεί ξεκινήσαμε», λέει η αρχιτέκτονισσα.

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