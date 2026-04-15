Είναι η πιο γεωμετρική πλατεία της Ιταλίας και μοιάζει σαν να έχει σχεδιαστεί με χάρακα - iefimerida.gr

Σε κάθε έργο μπορεί κάποιος να εντοπίσει ατέλειες, ομως στην Ιταλία, υπάρχε ένα κατασκευαστικό έργο, που όσο και να ψάξει κανείς, δεν θα βρει κάτι λάθος.

Τουλάχιστον στον σχηματισμο της…

Στην Σικελία κατασκευάστηκε πριν αρκετά χρόνια, μια πλατεία που όμοιά της δύσκολα θα εντοπίσει κανείς.

Αυτό γιατί παρουσιάζει μία γεωμετρική αρμονία η οποία μοιάζει λες και οι κατασκευαστές την δημιούργησαν με κάποιον τεράστιο διαβήτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κεντρική πλατεία στη πόλη Γκραμικέλε στη περιφέρεια της Κατάνια, είναι ένα δημιούργημα που εκφράζει ισορροπία, μέτρο και ομορφιά, μέσα από ένα διαφορετικό σχεδιασμό από τα συνηθισμένα.



Το τέλειο εξάγωνο από τον 17ο αιώνα

Η πόλη Grammichele, βρίσκεται στη Σικελία, στην κοιλάδα του Νότο, και από ψηλά μοιάζει με ένα τέλειο εξάγωνο. Οι δρόμοι της μοιάζουν σαν να είναι χαραγμένες με χάρακα, τακτοποιημένες και συμμετρικές, σχηματίζοντας ένα σχήμα που μοιάζει μοιάζει να είναι σύγχρονο. Κι όμως, αυτό το έργο δημιουργήθηκε τον 17ο αιώνα. Συγκεκριμένα, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1693, που εξαφάνισε τη πόλη Οτσιόλα, ο πρίγκιπας Κάρλο Καράφα αποφάσισε να χτίσει μια νέα πόλη. Ο Μισέλ ντα Φέρλα ανέλαβε τον σχεδιασμό τη και μέσα στα πλάνα ήταν και αυτή η πλατεία Piazza Carlo Maria Carafa, η πιο γεωμετρική πλατεία της χώρας.

Φωτογραφία: Shutterstock

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η εξαγωνική πλατεία αποτελεί την καρδιά από την οποία ξεκινούν οι κύριοι δρόμοι και το σημείο από το οποίο γίνεται καλύτερα αντιληπτή η απόλυτη συμμετρία της. Από ψηλά, το Grammichele και η πλατεία εμφανίζουν μία θαυμαστή ισορροπία ανάμεσα στην τέχνη και τα μαθηματικά.