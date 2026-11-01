Δύο διαμερίσματα σε πολυκατοικία στον Άλιμο ενώθηκαν, δημιουργώντας μια μίνιμαλ κατοικία που θυμίζει πολυτελή βίλα - iefimerida.gr

Η ανακαίνιση δύο ανεξάρτητων διαμερισμάτων, στο ισόγειο και στον όροφο υφιστάμενης πολυκατοικίας στα νότια προάστια, εντυπωσιάζει.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Δύο αυτόνομα διαμερίσματα ενοποιήθηκαν σε διώροφη κατοικία μέσω μιας νέας εσωτερικής σκάλας. Οι αρχικές είσοδοι διατηρήθηκαν για την αυτονομία των επιπέδων, οργανώνοντας διακριτές ιδιωτικές ζώνες για γονείς και παιδιά, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη.

Η αναδιάρθρωση των χώρων βασίστηκε στην αφαίρεση εσωτερικών τοίχων. Αυτή η επέμβαση δημιούργησε ενιαίους και λειτουργικούς χώρους, βελτιώνοντας τη μεταξύ τους σχέση και μεγιστοποιώντας τον φυσικό φωτισμό μέσα από μεγαλύτερα ανοίγματα προς τον κήπο.

Οι ιδιωτικοί χώροι διατάσσονται σε δύο επίπεδα για την εξασφάλιση ιδιωτικότητας. Τα παιδικά υπνοδωμάτια βρίσκονται στον όροφο, ενώ το μάστερ υπνοδωμάτιο των γονέων με ιδιωτικό καθιστικό τοποθετείται στο ισόγειο, διατηρώντας οπτική επαφή μέσω της σκάλας.

Η ανάπλαση ολοκληρώθηκε με τον επανασχεδιασμό του κοινόχρηστου κήπου και της εισόδου. Δημιουργήθηκε υπαίθριο καθιστικό που επεκτείνει τους εσωτερικούς χώρους, ενώ η νέα περίφραξη και η φύτευση αναβαθμίζουν αισθητικά και περιβαλλοντικά τον περιβάλλοντα χώρο.

Με μια σύγχρονη διαρρύθμιση που συνομιλεί με τη ρευστότητα της εποχής μας και με νέα μίνιμαλ διακόσμηση, αυτή η διώροφη κατοικία στον Άλιμο θυμίζει πολυτελή βίλα, κι ας βρίσκεται ουσιαστικά στη βάση μιας συνηθισμένης αθηναϊκής πολυκατοικίας των νοτίων προαστίων.

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Η πολυκατοικία στην οποία στεγάζεται η εν λόγω κατοικία διαθέτει κοινόχρηστο κήπο, ο οποίος ανανεώθηκε επίσης, χάρη στις δημιουργικές παρεμβάσεις δύο ταλαντούχων δημιουργών: της Λούσης Γεζεκελιάν και της Μυρτώς Χρήστου.

Οι δύο αρχιτεκτόνισσες άκουσαν τις ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας και προχώρησαν σε έναν σχεδιασμό που, όπως εξηγούν οι ίδιες, «θα εξασφάλιζε την αρμονική συνύπαρξη των κοινών οικογενειακών δραστηριοτήτων με την ιδιωτικότητα κάθε μέλους».

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Αρχικά έπρεπε τα δύο αυτόνομα διαμερίσματα, στο ισόγειο και στον όροφο υφιστάμενης πολυκατοικίας, να γίνουν ένα σπίτι δύο επιπέδων.

«Βασική συνθετική αρχή αποτέλεσε η αξιοποίηση της υφιστάμενης διάρθρωσης του κτιρίου. Οι δύο είσοδοι των αρχικών διαμερισμάτων διατηρήθηκαν ώστε να εξασφαλιστεί η αυτονομία των δύο επιπέδων και οργανώθηκαν διακριτές ιδιωτικές ζώνες για γονείς και παιδιά. Παράλληλα, μια νέα εσωτερική σκάλα συνέδεσε τα δύο επίπεδα, συγκροτώντας τον πυρήνα της σύνθεσης και το συνδετικό σημείο μεταξύ των δύο ορόφων. Η αναδιάρθρωση της κάτοψης βασίζεται στην αφαίρεση εσωτερικών τοιχοποιιών που κατακερμάτιζαν το υφιστάμενο κτίριο. Η νέα οργάνωση δημιούργησε συνεχείς και λειτουργικούς χώρους, βελτίωσε τη μεταξύ τους σχέση και μεγιστοποίησε τον φυσικό φωτισμό μέσω μεγαλύτερων ανοιγμάτων», λένε οι αρχιτεκτόνισσες Λούση Γεζεκελιάν και Μυρτώ Χρήστου.

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Η κεντρική είσοδος της κατοικίας πραγματοποιείται από τον όροφο όπου οι κοινόχρηστοι χώροι της κατοικίας -καθιστικό, τραπεζαρία και κουζίνα- συνθέτουν έναν ενιαίο χώρο καθημερινής διαβίωσης.

«Η κουζίνα-τραπεζαρία, η οποία αποτελεί το πρώτο στοιχείο που αντιλαμβάνεται ο χρήστης μπαίνοντας στην κατοικία, μετασχηματίζεται μέσω μιας κεντρικής νησίδας - τραπεζιού από έναν απλό χώρο εστίασης στο κύριο σημείο υποδοχής των επισκεπτών και, κυρίως, στον βασικό χώρο συνάντησης και αλληλεπίδρασης των μελών της οικογένειας», συμπληρώνουν οι ίδιες.

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Οι ιδιωτικοί χώροι της κατοικίας αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα: Τα παιδικά υπνοδωμάτια με το λουτρό τους οργανώνονται στη συνέχεια του ορόφου, ενώ η ιδιωτική ζώνη του ζευγαριού αποτελούμενη από ένα μάστερ υπνοδωμάτιο και συνοδευόμενη από ένα μικρό καθιστικό μεταφέρονται στο ισόγειο.

Τα δύο επίπεδα διατηρούν την επικοινωνία τους μέσω ενός κεντρικού εσωτερικού κλιμακοστασίου, το οποίο σχεδιάζεται ως ελαφριά μεταλλική κατασκευή με έντονα διαφανή χαρακτήρα, επιτρέποντας την οπτική συνέχεια και επικοινωνία μεταξύ των δύο καθιστικών της κατοικίας.

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«Η επέμβαση ολοκληρώνεται με τον επανασχεδιασμό της εξωτερικής κοινόχρηστης εισόδου της πολυκατοικίας και του κήπου. Το υπαίθριο καθιστικό, το οποίο λειτουργεί ως χώρος συνάντησης και φιλοξενίας, επανασχεδιάζεται με τις υλικότητες που συναντάμε και στον εσωτερικό χώρο, επεκτείνοντας τις λειτουργίες του ισόγειου καθιστικού και ενισχύοντας τη σχέση της κατοικίας με τον νέο κήπο. Η νέα περίφραξη με τις μεταλλικές κάθετες περσίδες διαμορφώνει ένα διακριτικό όριο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, το οποίο διακόπτεται μόνο για τη διαμόρφωση του κατωφλίου - εισόδου της κατοικίας. Η χρήση υδροπερατών υλικών και η νέα φύτευση αναβαθμίζουν την ποιότητα του υπαίθριου χώρου και συμβάλλουν στη βελτίωση του μικροκλίματος», καταλήγουν οι δύο δημιουργοί.

Info:

Τυπολογία: Αρχιτεκτονική σε υφιστάμενο κτίριο, Εσωτερική αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική τοπίου

Τοποθεσία: Άλιμος, Αθήνα, Ελλάδα

Χρόνος αποπεράτωσης: 2025

Αρχιτέκτονες: Λούση Γεζεκελιάν, Μυρτώ Χρήστου

Αρχιτεκτονική Τοπίου: Λούση Γεζεκελιάν

Κατασκευή: Χαρουτιούν Γεζεκελιάν

Φωτογραφία: Βάσω Παράσχη

Στυλίστρια φωτογράφισης: Άρτεμις Γαλάτη