7 αντικείμενα που κάνουν τη διακόσμηση του σπιτιού σας να μοιάζει «παλιακή», σύμφωνα με designers - iefimerida.gr

Πολλά αντικείμενα στο σπίτι μας κρύβουν συναισθηματική αξία και αναμνήσεις, αλλά συχνά εμποδίζουν τον χώρο μας να αναπνεύσει και να ανανεωθεί. Η απομάκρυνση αυτών των αντικειμένων μπορεί να φέρει ανακούφιση και να δημιουργήσει χώρο για νέες εμπειρίες.
Η διατήρηση ενός οργανωμένου και λειτουργικού χώρου δεν σημαίνει απαραίτητα πως πρέπει να αποχωριστούμε κάθετι με συναισθηματική σημασία. Ωστόσο, το να κρατάμε αντικείμενα που δεν μας προσφέρουν πλέον χαρά ή δεν ταιριάζουν στον σημερινό μας τρόπο ζωής, μπορεί να επιβαρύνει τον χώρο και το μυαλό μας.
