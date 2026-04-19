Το απόλυτο καμουφλάζ μιας ονειρεμένης βίλας στην Τήνο που γίνεται ένα με την πλαγιά -Γήινη ομορφιά - iefimerida.gr

Τα εντυπωσιακά σχέδια για μια κυκλαδίτικη βίλα που που ενσωματώνεται πλήρως στο τοπίο.

Σχεδιασμένη για να χτιστεί σε μια πλαγιά ξερολιθιές, πετρόκτιστα κελιά και λιθόστρωτα μονοπάτια, στο νησί της Τήνου, αυτό το εξοχικό σπίτι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μιας ενσυνείδητης αρχιτεκτονικής που ενσωματώνει την ανθρώπινη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, δίνοντας την πρωτοκαθεδρία στην ταυτότητα του τόπου. Οι δύο διακριτοί όγκοι του οικήματος, η κυρίως κατοικία και ένας ανεξάρτητος υπόσκαφος ξενώνας, διαθέτουν μια πέτρινη πρόσοψη που τους κάνει να κρύβονται σαν χαμαιλέοντας στο άγονο έδαφος, με την χαρακτηριστική χαμηλή βλάστηση των Κυκλάδων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το έργο Emerging Landscape αναπτύσσεται με άξονα τη μορφολογία του εδάφους, την υλικότητα του τόπου και τα “προϋπάρχοντα” στοιχεία του κυκλαδίτικου τοπίου, φυσικά και ανθρωπογενή. Το έργο αποτελεί ένα παράδειγμα βιώσιμης αρχιτεκτονικής και μίας προσέγγισης στον τόπο με σεβασμό, προκειμένου να ενταχθεί αρμονικά στο τοπίο», εξηγεί η αρχιτεκτονική ομάδα του γραφείου Κordas Architects.

Το αφήγημα της αρχιτεκτονικής: «Σκιά και φως, άνεμος και πέτρα, ματιές προς τη θάλασσα»

«Η κύρια κτιριακή σύνθεση οργανώνεται σε δύο επιμέρους λίθινους όγκους: έναν που φιλοξενεί τους κοινόχρηστους χώρους και τη διημέρευση, και έναν δεύτερο για τους χώρους ύπνου και ιδιωτικότητας. Ανάμεσά τους αναπτύσσεται το υπαίθριο επίκεντρο της κατοικίας στις Κυκλάδες. Μια “ενδιάμεση σκηνή” καθημερινής ζωής με την πέργκολα και τα καθιστικά. Κατά μήκος αυτών, χωροθετείται ο διάδρομος που ενώνει τους δύο όγκους και ορίζει την είσοδο. Η διαδρομή αυτή αποτελεί σκηνοθετημένη εμπειρία, μια σταδιακή αποκάλυψη των υπαίθριων χώρων. Του σκιασμένου καθιστικού, της ηλιόλουστης πλατφόρμας με την κολυμβητική δεξαμενή και, τελικά, της μακρινής θέας στον ορίζοντα στο Αιγαίο. Αυτή η εμπειρική αλληλουχία του κυκλαδίτικου τοπίου συνιστά τον πυρήνα της αρχιτεκτονικής αφήγησης του έργου» , εξηγούν οι δημιουργοί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατοικία μαζί με τους υπαίθριους χώρους σχεδιάστηκε ως ένα σύνολο, μία χωρική εμπειρία του Τηνιακού τοπίου.Τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική ζωή μπλέκονται οργανικά. Αυτή η σχέδη δίνει έμφαση στη λειτουργικότητα της κατοικίας, αλλά και στη δημιουργικότητα του σχεδιασμού. Η μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλο οργανώνεται σαν ένα storyboard, μια αλληλουχία χωρικών και αισθητηριακών εμπειριών. Σκιά και φως, άνεμος και πέτρα, ματιές προς τη θάλασσα και απρόσμενες οπτικές φυγές», προσθέτουν οι ίδιοι.







Πρωταγωνιστής στον σχεδιασμό είναι η ανεμελιά του ελληνικού καλοκαιριού

Οι υπαίθριοι χώροι, είναι, φυσικά, ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε αυτό το αρχιτεκτονικό αφήγημα. Η σχέση του ανθρώπου και του τοπίου, αποτελεί την καρδιά όλου του σχεδιασμού ως φιλοσοφία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανεμελιά του καλοκαιριού, η θερινή ραστώνη, το δίπολο του καυτού ήλιου και της απολαυστικής δροσερής σκιάς, βρίσκονται σε κάθε γωνιά αυτής της κατοικίας, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους. Η καρδιά χτυπά, λοιπόν, έξω. Οι χώροι γύρω από την πισίνα, γίνονται έτσι το θέατρο σε μια παράσταση που θα παίζεται καθημερινά, από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο.

«Αυτή η σχέση, ανθρώπου και καλοκαιρινού τοπίου, διαρθρώνεται σε πολλαπλά επίπεδα. Ένα δίκτυο μονοπατιών, κατασκευασμένων με τοπική πέτρα και με ελάχιστη επέμβαση στο φυσικό ανάγλυφο, διατρέχει τον περιβάλλοντα χώρο. Με τον ίδιο τρόπο, αυτά τα μονοπάτια ανασυστήνουν τα ίχνη παλαιών διαδρομών και διασυνδέοντας την κατοικία με στοιχεία, τοπόσημα και αφηγήσεις του τόπου. Καθορισμένα φυσικά και κατασκευασμένα στοιχεία —παλαιά και νέα— εντάσσονται οργανικά στο σύστημα των διαδρομών και των υπαίθριων ενοτήτων. Επιπρόσθετα, κατά μήκος τους χωροθετούνται και «σκηνοθετούνται» στάσεις διαφορετικού χαρακτήρα. Σε αυτή την κατοικία στην Τήνο, περιοχές συνεύρεσης και διάδρασης συνυπάρχουν. Σημεία απομόνωσης και στοχασμού, “μπαλκόνια” θέασης και αισθητηριακές εμπειρίες — τόποι αφής, όσφρησης και ακοής», , επισημαίνουν οι αρχιτέκτονες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι εξωτερικοί χώροι σχεδιάστηκαν ως ισότιμοι με τους εσωτερικούς. Με άλλα λόγια, πρόκειται για υπαίθρια “δωμάτια”, με καθορισμένες στάσεις, υλικότητα και προσανατολισμό. Επιπλέον, η θέα από αυτούς, δεν αποτελεί διακοσμητικό πλαίσιο, αλλά βασικό εργαλείο σχεδιασμού με ανθρώπινη κλίμακα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην νυχτερινή εμπειρία, όπου το φως των γύρω οικισμών στα απέναντι νησιά δημιουργεί μια αίσθηση σιωπηλής συντροφιάς. Αναμφισβήτητα, αυτή η διακριτική παρουσία ενισχύει το αίσθημα οικειότητας και ασφάλειας. Τη θέαση αλλά και της συσχέτιση ανάμεσα στους ανθρώπινους οικισμούς και το φυσικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπαίθριοι χώροι δεν λειτουργούν ως "συμπλήρωμα" της κατοικίας στην Τήνο. Αντιθέτως, αποτελούν δομικά στοιχεία της σύνθεσης. Οργανώνονται ως υπαίθρια "δωμάτια" με σαφή προσανατολισμό και οριοθέτηση, ως "κενά" ισότιμα με τα "πλήρη", και ως αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής εμπειρίας σε αυτό το νησί στις Κυκλάδες», λένε οι ίδιοι.

Στο εσωτερικό, ο σχεδιασμός ακολουθεί την ίδια γήινη παλέτα, με το χρώμα της άμμου να κυριαρχεί ταυτόχρονα με το ξύλο. Έτσι υπάρχει μια αίσθηση αρμονικής συνέχειας με τους εξωτερικούς χωρους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αυτόνομος ξενώνας είναι υπόσκαφος και θα απολαμβάνει τη φυσική δροσιά

Η σύνθεση ολοκληρώνεται με τον ανεξάρτητο υπόσκαφο ξενώνα. Ο μικρής κλίμακας αυτόνομος χώρος διαθέτει μια πρόσοψη που αφενός προσφέρει άπλετο φυσικό φως στο εσωτερικό του οικήματος, και, αφετέρου, ενσωματώνει τον όγκο του πλήρως στο φυσικό ανάγλυφο της νησιώτικης πλαγιάς. Ο πριβέ αυτός χώρος απολαμβάνει την ησυχία και τη γαλήνη, μακριά από τις υπαίθριες δραστηριότητες της κύριας κατοικίας, «επομένως λειτουργεί ως σημείο απόσυρσης, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους ίδιους τους ενοίκους», προσθέτουν οι αρχιτέκτονες.

«Το έργο ακολουθεί μια μεθοδολογία αρχιτεκτονικής αφήγησης, όπου ο χώρος δεν προσεγγίζεται στατικά αλλά ως αλληλουχία εμπειρικών “στιγμιοτύπων”. Κάθε χωρική ενότητα διαμορφώνεται με βάση τις αισθητηριακές και λειτουργικές της ιδιότητες. Οπτικές φυγές, φωτισμό, ήχους, υφές, θερμικές συνθήκες, εργονομία, τρόπους χρήσης. Η εμπειρία του χώρου ενορχηστρώνεται ως ρυθμός, με κάθε μετάβαση, αλλαγή φωτισμού ή προσανατολισμού να αποτελεί σιωπηλή, αλλά ουσιαστική χειρονομία. Το φως, οι σκιές, τα ανοίγματα και τα όρια λειτουργούν όχι ως επιφανειακά αισθητικά εργαλεία, αλλά ως συνθετικά στοιχεία αυτής της χωρικής παρτιτούρας. Το Emerging Landscape προκύπτει ως μια σύνθεση που επιδιώκει την ουσία: τη σχέση χρήσης και συγκίνησης. Μια αρχιτεκτονική που αντλεί από τον τόπο, τον σέβεται και ταυτόχρονα ανοίγεται σε σύγχρονες ερμηνείες – όχι μέσα από επιβολή, αλλά μέσα από μία συνολική εμπειρία κατοίκισης και την ενεργοποίηση του ίδιου του τοπίου», καταλήγουν οι ίδιοι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Info: kordasarchitects.com

Τύπος έργου: Κατοικία

Τοποθεσία: Τήνος, Κυκλάδες

Διεύθυνση Μελέτης: Άρης Κόρδας

Ομάδα Μελέτης: Ιωάννα Παππού, Εύα Ρεντούμη

3D Visualization: Θάνος Παπαδόπουλος