Καμπύλες, κρύσταλλο και φως -Το design γυάλινο κτίριο με τις λευκές περσίδες, στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, εντυπωσιάζει

Ένας νέος σύγχρονος χώρος συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης για το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στη Θεσσαλονίκη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το αρχιτεκτονικό γραφείο O25 σχεδίασε τον νέο χώρο του ΕΚΕΤΑ στη Θέρμη, βασίζοντας τη φιλοσοφία του στην επικοινωνία, την ευελιξία και την καινοτομία, με στόχο έναν ανοιχτό χώρο με αναγνωρίσιμη μορφολογική ταυτότητα.

Η κεντρική ιδέα του σχεδιασμού προκύπτει από ένα εξάπλευρο σχήμα. Οι πέντε άξονές του συμβολίζουν τα Ινστιτούτα του Κέντρου, ενώ ο έκτος αντιπροσωπεύει την εξωστρέφεια και τη διάχυση της γνώσης στο ευρύ κοινό.

Το κέλυφος του κτιρίου είναι κυρίως γυάλινο, επιτρέποντας συνεχή οπτική επαφή, ενώ περιβάλλεται από λευκές κατακόρυφες περσίδες. Αυτή η «δεύτερη επιδερμίδα» λειτουργεί ως φίλτρο φωτός και μεταβάλλει την αντίληψη του όγκου του.

Ο ισόγειος χώρος είναι ανοιχτός και ευέλικτος, επιτρέποντας συνεχή κίνηση και επικοινωνία. Η διαρρύθμιση μπορεί να μεταβληθεί για να λειτουργήσει ως showroom, συνεδριακός χώρος 130 θέσεων ή ελεύθερη έκθεση, με τις βοηθητικές λειτουργίες στο υπόγειο.

H επικοινωνία αποτελεί το κλειδί για να κατανοήσουμε τον σχεδιασμό αυτού του ιδιαίτερου κτιρίου στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Μοιάζει με γεωμετρικό σχήμα σε κάποιο παιδικό παιχνίδι σχημάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πράγματι, αν το δεις από ψηλά, βλέπεις ένα εξάγωνο, με τόσο άψογες καμπύλες σαν να τις ζωγράφισε κάποιος στο χαρτί μιας ακουαρέλας με το μοιρογνωμόνιο.

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Οι έντονες γωνίες απουσιάζουν εντελώς. Αν και το στοιχείο της γεωμετρίας είναι εμφανές, τα πάντα είναι κυκλικά, ήπια, γεμάτα από κούρμπες και κυρτές επιφάνειες που κλέβουν τις εντυπώσεις με τη θηλυκότητά τους.

Το κτίριο σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Ο25 ΟfficeΤwentyFiveArchitects, για να στεγάσει το «Remote Collaboration and Knowledge Sharing Space», έναν σύγχρονο χώρο έρευνας, συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης για το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης). Η φιλοσοφία του σχεδιασμού βασίζεται στην έννοια της επικοινωνίας, που άλλωστε αποτελεί και το βασικό στοιχείο στον πυρήνα ενός χώρου ερευνών και ομαδικής εργασίας.

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ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αρχιτεκτονική πρόταση επιδιώκει να μεταφράσει τις έννοιες της επικοινωνίας, της ευελιξίας και της καινοτομίας σε έναν χώρο ανοιχτό και μεταβαλλόμενο, διατηρώντας παράλληλα μια καθαρή, αναγνωρίσιμη μορφολογική ταυτότητα που χαρακτηρίζει όλα τα νέα κτίρια του ΕΚΕΤΑ», εξηγεί η σχεδιαστική ομάδα του γραφείου», εξηγεί η σχεδιαστική ομάδα του γραφείου Ο25 ΟfficeΤwentyFiveArchitects.

«Η αρχική ιδέα της σύνθεσης προκύπτει από την προέκταση των πλευρών ενός εξάπλευρου σχήματος και τη δημιουργία έξι βασικών αξόνων, οι οποίοι λειτουργούν και ως συμβολική αναφορά στη δομή του ΕΚΕΤΑ: Οι πέντε εκφράζουν τα πέντε Ινστιτούτα του Κέντρου, ενώ ο έκτος αποτελεί τον άξονα εξωστρέφειας, σηματοδοτώντας τη σύνδεση, την επικοινωνία και τη διάχυση της γνώσης προς το ευρύτερο κοινό», επισημαίνουν οι ίδιοι.

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Το κτίριο είναι κατά κύριο λόγο γυάλινο, επιτρέποντας τη διαρκή οπτική επικοινωνία εσωτερικού και εξωτερικού. Το φως φιλτράρεται μέσα από κατακόρυφες λευκές περσίδες που περιβάλλουν το κέλυφος από τη μια άκρη στην άλλη.

«Αυτή η δεύτερη επιδερμίδα λειτουργεί ως φίλτρο φωτός και ταυτόχρονα ως βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής έκφρασης. Η επανάληψη των λεπτών κατακόρυφων στοιχείων μεταβάλλει την αντίληψη του κτιρίου ανάλογα με τη θέση του παρατηρητή και τις συνθήκες φωτισμού», συνεχίζουν οι δημιουργοί.

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Οι βασικές λειτουργίες του κτιρίου γίνονται στο ισόγειο. Έτσι, το κτίσμα θυμίζει ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό περίπτερο σε έκθεση.

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«Πρόκειται για έναν ανοιχτό και ευέλικτο χώρο, όπου η κίνηση, η θέαση και η επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους λειτουργιών παραμένουν συνεχείς. Από την είσοδο ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται άμεσα το σύνολο και μπορεί είτε να ακολουθήσει κυκλική πορεία ανάμεσα στα επιμέρους powerwalls, είτε να κινηθεί απευθείας προς τον προορισμό του. Η μεταβλητότητα αποτελεί βασική παράμετρο του σχεδιασμού. Ο χώρος μπορεί να οργανωθεί ως showroom, conference hall έως 130 καθήμενων ή ως ελεύθερη έκθεση. Στο υπόγειο συγκεντρώνονται οι απαραίτητες βοηθητικές και τεχνικές λειτουργίες», υποστηρίζουν οι αρχιτέκτονες.

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Η ρευστότητα της εποχής μας, μιας εποχής στην οποία η επικοινωνία αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό, αποτυπώνεται πλήρως σε αυτό το γυάλινο κτίσμα, που εντυπωσιάζει.

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«Το έργο αντιμετωπίζει τελικά την αρχιτεκτονική όχι ως ένα στατικό περίβλημα, αλλά ως υποδομή συνεργασίας και μετασχηματισμού. Η γεωμετρία, η διαφάνεια, το φως και η ελευθερία κίνησης συνθέτουν ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στον ίδιο τον χαρακτήρα της έρευνας και της καινοτομίας: ανοιχτό, δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο», καταλήγει η αρχιτεκτονική ομάδα που το σχεδίασε.

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Info: o25.gr

Τίτλος έργου: Συνεδριακό Κέντρο Συνεργατικότητας (Remote Collaboration and

Knowledge sharing space)

Ιδιοκτήτης: certh_eketa, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Τύπος έργου: Κτίριο έρευνας και καινοτομίας

Τοποθεσία έργου: Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Έτος μελέτης: 2024

Έτος ολοκλήρωσης του έργου: 2026

Εμβαδόν κτιρίων: 644.33 m2

Εμβαδόν οικοπέδου: 44.449.45 m2

Αρχιτεκτονική μελέτη/επίβλεψη: Ο25 ΟfficeΤwentyFiveArchitects

Στατική μελέτη/επίβλεψη: Γ. Παπαργύρης - Α. Καρδούλα Ο.Ε.

Κατασκευή: Τεχνική Εταιρία Κατασκευών Τεχνοδόμηση Α.Ε.

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη/επίβλεψη: ΗΛΜΜΕ ΕΕ - Ν. Εμμανουήλ - Χ. Τσεκούρας & Συνεργάτες Ε.Ε.EΜDC - Κ. Καπεσίδης Ν. Μέρτζιος Ο.Ε.

Interior Design: ΟfficeΤwentyFiveArchitects

Φωτογράφιση: Πυγμαλίων Καρατζάς

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