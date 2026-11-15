To ονειρεμένο country style της συντάκτριας της Vogue, Jo Rodgers -Μοιάζει σαν να έχει βγει από αγγλικό μυθιστόρημα

Ανακαλύψτε τις διακοσμητικές προτάσεις μιας δημιουργικής δημοσιογράφου που μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Λονδίνου και East Sussex, στα ονειρεμένα country style σπίτια που φτιάχνει ακόμα κι αν βρίσκεται στην πόλη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η συντάκτρια της Vogue, Jo Rodgers, εφαρμόζει το βρετανικό country style ακόμη και στα κατά καιρούς σπίτια της στο Λονδίνο, γεμίζοντας την καθημερινότητά της με ανοιχτά ράφια, πορσελάνες, παλιά ξύλινα τραπέζια και φθαρμένα πατώματα.

Ο τρόπος ζωής της αντλεί έμπνευση από την κλασική βρετανική λογοτεχνία, με πεζοπορίες στην εξοχή, διάβασμα δίπλα στο τζάκι, ταξίδια με τρένο και επισκέψεις σε παραδοσιακά βιβλιοπωλεία, παμπ και φούρνους.

Αν και Αμερικανίδα, έχει αφοσιωθεί πλήρως στο βρετανικό στυλ από το 2010, αφήνοντας την καριέρα της σε εκδοτικό οίκο για να εργάζεται εξ αποστάσεως για μεγάλα περιοδικά και να μοιράζεται τη ζωή της.

Το διακοσμητικό της στυλ αποκωδικοποιείται σε πρακτικές συμβουλές, όπως η τοποθέτηση λουλουδιών σε κάθε χώρο, ο συνδυασμός φλοράλ με καρώ υφάσματα, οι στοίβες βιβλίων και η αποδοχή του διακοσμητικού μαξιμαλισμού.

Oι αγαπημένες γωνιές της συντάκτριας της Vogue και του House & Garden, Jo Rodgers, είναι γεμάτες λουλούδια και είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεται κανείς όταν ακούει τις λέξεις «country style». Δηλαδή μια πανδαισία στιγμών, αρωμάτων, απολαύσεων, υφών, υφασμάτων, χρωμάτων, με πρωταγωνιστή το ξύλο και τη μαγεία της αγγλικής εξοχής.

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Φωτογραφία: Jo Rodgers - @jo_rodgers

Ακόμα όμως και στα κατά καιρούς λονδρέζικα σπίτια της, όπως το μαγευτικό Εδουαρδιανό αρχοντικό με την άναρχη αυλή γεμάτη τριαντάφυλλα και παχύφυτα, που είχε παρουσιάσει τόσο στο account της στο Instagram όσο και στη βρετανική Vogue, η Jo Rodgers εφαρμόζει πάντα -ακόμα και σε αστικό καμβά- όλα τα βασικά στοιχεία του στυλ της βρετανικής υπαίθρου.

Φωτογραφία: Jo Rodgers - @jo_rodgers

Οι αγαπημένες γωνιές από τα σπίτια της Jo Rodgers

Η καθημερινότητά της είναι γεμάτη από ανοιχτά ράφια σε ονειρεμένες country style κουζίνες, φορτωμένα ασφυκτικά με πορσελάνινες τσαγιέρες, φλιτζάνια και κουτιά αγγλικών μπισκότων βουτύρου, ξύλινα παλιά τραπέζια που έχουν τοποθετηθεί μπροστά από ένα παράθυρο για να φιλοξενήσουν ένα μικρό αλλά μαξιμαλιστικού στυλ home office, παλιά δάπεδα γεμάτα από φθορές και ηδονικά τριξίματα, κούπες με αχνιστό καφέ ή τσάι βυθισμένες σε κατάλευκα παπλώματα, αφράτα μάφινς που μοσχομυρίζουν σε όλο το σπίτι, τάρτες κολοκύθας και ανοιχτά βιβλία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: Jo Rodgers - @jo_rodgers

Η Jo Rodgers μοιράζεται μαζί μας Βικτωριανά ή Εδουαρδιανά σπίτια σαν αυτά που έχουμε αγαπήσει από τις ιστορίες του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ με τον Σέρλοκ Χολμς.

Φωτογραφία: Jo Rodgers - @jo_rodgers

Στιγμές από τις βόλτες της σε μονοπάτια και καταπράσινα λιβάδια, πεζοπορίες με λασπωμένες γαλότσες μέσα στο δάσος που φέρνουν στον νου τους περιπάτους της Σεσίλια και του Ρόμπι Τέρνερ στην «Εξιλέωση» του Ίαν Μακ Γιούαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: Jo Rodgers - @jo_rodgers

Οι βιβλιοθήκες και τα κομψά σεκρετέρ της είναι πάντα γεμάτες με στοίβες από διαβασμένα και αδιάβαστα μυθιστορήματα. Αγαπημένη της ώρα είναι όταν η τσαγιέρα σφυρίζει και εκείνη με μια αχνιστή κούπα με τσάι κάθεται στην αναπαυτική πολυθρόνα της, πλάι στο αναμμένο τζάκι, για να απολαύσει το βιβλίο της στην ησυχία του πρωινού.

Φωτογραφία: Jo Rodgers - @jo_rodgers

Στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο της γράφει τα άρθρα της στο μικρό της γραφείο, που είναι τοποθετημένο στρατηγικά μπροστά από ένα παράθυρο για να χαζεύει τη βροχή ή τα φθινοπωρινά φύλλα που ρίχνει ο άνεμος στον δρόμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: Jo Rodgers - @jo_rodgers

Εν τω μεταξύ, τα ταξίδια και οι εκδρομές σε όλη την Αγγλία, με βαγόνια τρένων που διασχίζουν κάτι φοβερά βρετανικά τοπία, θυμίζουν σκηνές από βιβλία της Τζέιν Όστεν.

Φωτογραφία: Jo Rodgers - @jo_rodgers

Της αρέσει να επισκέπτεται, όπου βρεθεί, τα τοπικά βιβλιοπωλεία, τις ξύλινες παμπ και τους παραδοσιακούς φούρνους, όπου αναζητεί το τέλειο ψωμί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: Jo Rodgers - @jo_rodgers

Μια Αμερικανίδα βιβλιοφάγος που ερωτεύθηκε το country style της κλασικής βρετανικής λογοτεχνίας

Παρότι είναι μια πολυάσχολη μαμά τριών μικρών παιδιών, καταφέρνει να βρίσκει χρόνο για να μοιράζεται με τα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας, ταξιδιού και διακόσμησης στον κόσμο -από τη Vogue, το Condé Nast Traveller και το House & Garden, μέχρι το αγγλικό Elle Decoration, το AD και το Country Life Magazine- στιγμιότυπα από τη ζωή της, αλλά και μυστικά τού ευ ζην. Ιδέες διακόσμησης, συνταγές, υπέροχα στιγμιότυπα από την ονειρεμένη -αλλά πάντα ακατάστατη- κουζίνα της, tips και χρήσιμες εμπειρίες από τις πολλές μετακομίσεις και ανακαινίσεις σπιτιών που της αρέσει να αλλάζει.

Φωτογραφία: Jo Rodgers - @jo_rodgers

Αν και Αμερικανίδα στην καταγωγή, η Jo Rodgers έχει λατρέψει τόσο το βρετανικό στυλ διακόσμησης, που έχει γίνει... ιέρειά του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: Jo Rodgers - @jo_rodgers

Από το 2010 που ζει στην Αγγλία, έχει αλλάξει πολλά σπίτια, αλλά το στυλ διακόσμησης που εφαρμόζει σε όλα είναι το country style, με το οποίο είναι αθεράπευτα ερωτευμένη.

Φωτογραφία: Jo Rodgers - @jo_rodgers

Φωτογραφία: Jo Rodgers - @jo_rodgers

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: Jo Rodgers - @jo_rodgers

Για αρκετά χρόνια εργαζόταν στον εκδοτικό οίκο Random House, έναν παράδεισο για μια μανιώδη βιβλιοφάγο όπως αυτή, αλλά τελικά βρήκε την ευτυχία δουλεύοντας εξ αποστάσεως για μεγάλα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα, μοιράζοντας ταυτόχρονα ενσταντανέ από την καθημερινότητά της στα social media: στιγμιότυπα που μοιάζουν σαν να έχουν βγει από μυθιστόρημα του Γουίλκι Κόλινς.

Τα πέντε μυστικά που μάθαμε από την Jo Rodgers για country style γωνιές

Μελετήσαμε το στυλ της και σας δίνουμε πέντε χρήσιμα tips για να υιοθετήσετε το country style ακόμα και σε ένα αστικό μικρό διαμέρισμα.

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Φωτογραφία: Jo Rodgers - @jo_rodgers

Βάλτε λουλούδια παντού: Σε βαζάκια, ποτήρια, παλιές καράφες, δοχεία. Στολίστε με αυτά τα πρεβάζια των παραθύρων, το κομοδίνο, το πλαϊνό τραπεζάκι του σαλονιού ή τον πάγκο της κουζίνας σας.

Μη φοβάστε το mix & match των φλοράλ και των καρό υφασμάτων: Η αρμονία έρχεται από τους σωστούς συνδυασμούς των χρωμάτων. Κρατήστε έναν τόνο ως κεντρικό και γύρω του δημιουργήστε μια παλέτα ταιριαστών σε αυτό αποχρώσεών του.

Η αρμονία έρχεται από τους σωστούς συνδυασμούς των χρωμάτων. Κρατήστε έναν τόνο ως κεντρικό και γύρω του δημιουργήστε μια παλέτα ταιριαστών σε αυτό αποχρώσεών του. Βάλτε στοίβες βιβλίων σε κάθε γωνιά και δώστε bohemian χαρακτήρα στο σπίτι σας.

σε κάθε γωνιά και δώστε bohemian χαρακτήρα στο σπίτι σας. Μη φοβάστε τον μαξιμαλισμό: Παίξτε με καλάθια, ριχτάρια, μικρές συλλογές από αντικείμενα που αγαπάτε και που έχουν ιδιαίτερη σημασία για εσάς. Το σπίτι μας είναι το μουσείο της καρδιάς μας. Ένας τόπος αναμνήσεων και συναισθημάτων.

Παίξτε με καλάθια, ριχτάρια, μικρές συλλογές από αντικείμενα που αγαπάτε και που έχουν ιδιαίτερη σημασία για εσάς. Το σπίτι μας είναι το μουσείο της καρδιάς μας. Ένας τόπος αναμνήσεων και συναισθημάτων. Γλάστρες με φυτά εσωτερικού χώρου θα δώσουν ζωή ακόμα και στο πιο αμήχανο η βαρετό σημείο του σπιτιού. Δεν υπάρχουν βαρετοί χώροι, υπάρχουν βαρετοί άνθρωποι που ζουν σε αυτούς.

Info: Για περισσότερη έμπνευση ακολουθήστε την στο Instagram, στο account @jo_rodgers