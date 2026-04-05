Βρετανικό σικ στο Κολωνάκι: Ένα διαμέρισμα 115 τ.μ. σε πολυκατοικία του 1950 ανακαινίστηκε με κλασικό στιλ - iefimerida.gr

Η γοητεία της βρετανικής κομψότητας σε ένα modern classic διαμέρισμα στην καρδιά του Κολωνακίου.

Φλοράλ ταπετσαρίες, βελούδινοι καναπέδες, ξύλινα παρκέ, εντοιχισμένες βιβλιοθήκες, καρό και liberty υφάσματα... To βρετανικό στιλ διακόσμησης, σε αστική εκδοχή που βασίζεται στον mix & match συνδυασμό κλασικών κομματιών και σύγχρονων επίπλων σε modern classic γραμμές, αναδεικνύει τη γοητεία ενός fifties διαμερίσματος στην Αθήνα.

Το διαμέρισμα, έκτασης 115 τ.μ., στο Κολωνάκι, σε μια αστική πολυκατοικία της δεκαετίας του 1950, ανακαινίστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Plaini and Karahalios Architects, με «μια αρχιτεκτονική προσέγγιση που βασίζεται στη διατήρηση της αρχικής κάτοψης, η οποία χαρακτηρίζεται από τον πυκνό διαχωρισμό των χώρων, στοιχείο αντιπροσωπευτικό της εποχής και της τυπολογίας της αστικής κατοικίας».

Η κλασική διαρρύθμιση του 1950 παρέμεινε, δίνοντας αυτονομία σε κάθε δωμάτιο

Οι παρεμβάσεις στη διαρρύθμιση είναι περιορισμένες και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή της κουζίνας και του WC, με στόχο τη λειτουργική αναβάθμιση χωρίς αλλοίωση της συνολικής χωρικής δομής.

Το διαμέρισμα οργανώνεται σε διακριτά δωμάτια, τα οποία αντιμετωπίζονται ως αυτόνομες χωρικές ενότητες, καθεμία με τη δική της χρωματική και υλική ταυτότητα.

Η χρωματική παλέτα βασίζεται κι αυτή φυσικά στο βρετανικό στιλ διακόσμησης με τους συνδυασμούς διαφορετικών χρωματικών μοτίβων και ντεσέν.

Σε κάποιους χώρους δεσπόζουν ταπετσαρίες με εμπριμέ σχέδια, κυρίως φλοράλ και δυνατές αποχρώσεις σε πράσινο, κόκκινο και μπλε, ενώ σε κάποιους άλλους κυριαρχεί η μονοχρωμία.

Στο διαμέρισμα αυτό, όπως εξηγεί η αρχιτεκτονική ομάδα, «το λευκό λειτουργεί ως ουδέτερο υπόβαθρο -στο χολ εισόδου και στο γραφείο-, τονίζοντας τη μετάβαση από τον κοινόχρηστο στον ιδιωτικό χώρο. Ο χώρος διημέρευσης αποδίδεται σε πράσινες αποχρώσεις, με αφετηρία την ταπετσαρία του κύριου τοίχου, και διατηρεί τον διακριτό του χαρακτήρα μέσα στην αλληλουχία των δωματίων».

Η minimal κουζίνα με τις κλασικές πινελιές

Η κουζίνα επανασχεδιάστηκε για να γίνει λειτουργική, minimal, εργονομική και σύγχρονη, αλλά επενδύθηκε με κάποια κλασικού στιλ στοιχεία, όπως οι πόρτες των ντουλαπιών που έχουν λιτό country διακοσμητικές μπορντούρες ή το ψηφιδωτό στο δάπεδο.

Η παλέτα εδώ κινείται ήσυχα με «συνδυασμό λευκών, μπεζ και μαύρων υλικών, συγκροτώντας έναν χώρο με αυστηρή στοίχιση. Το WC επενδύεται εξ ολοκλήρου με πράσινο μάρμαρο Τήνου, αποκτώντας έναν έντονα υλικό και σχεδόν μονοχρωματικό χαρακτήρα».

Πρακτικές κατασκευές στα υπνοδωμάτια κρύβουν αποθηκευτικούς χώρους

Στην ιδιωτική ζώνη του διαμερίσματος, το παιδικό υπνοδωμάτιο διαμορφώνεται στην παλέτα του ροζ, ενώ ενσωματώνονται ειδικά σχεδιασμένες κατασκευές για το κρεβάτι, μετατρέποντας το έπιπλο σε αναπόσπαστο στοιχείο της αρχιτεκτονικής του χώρου.







Το κύριο υπνοδωμάτιο, σε μπλε τόνους, περιλαμβάνει αντίστοιχες κατασκευές, που προσθέτουν λειτουργίες και ταυτόχρονα λύνουν ζητήματα αποθήκευσης.





Το λουτρό διαρθρώνεται σε δύο σαφείς ζώνες: στη ζώνη του νιπτήρα, επενδυμένη με μαύρο πλακίδιο, και στη ζώνη της λεκάνης και της μπανιέρας, με λευκό πλακίδιο, ενισχύοντας την αντίθεση και τη λειτουργική ιεράρχηση.

«Η βασική αρχιτεκτονική πρόθεση υπήρξε η ανάδειξη της υφιστάμενης χωρικής λογικής του διαμερίσματος, η ενίσχυση της αυτονομίας κάθε δωματίου και η δημιουργία ενός συνεκτικού αφηγήματος μέσα από το χρώμα και τις ειδικές κατασκευές. Το αποτέλεσμα είναι ένα διαμέρισμα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες, κατασκευάζοντας μια μνήμη της δεκαετίας του 1950, μέσα από διακριτικές παρεμβάσεις», καταλήγουν οι δημιουργοί.

Info: plainiandkarahalios.com

Τοποθεσία: Κολωνάκι, Αθήνα

Χρονιά: 2025

Μέγεθος: 115μ²

Αρχιτεκτονικό γραφείο: Plaini and Karahalios Architects

Αρχιτέκτονες: Γιάννης Καραχάλιος, Ελισάβετ Πλαΐνη

Κατασκευή: Grade Engineering

Φωτογραφίες: Infinite Moments