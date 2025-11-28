Αντίο στο κλασικό κρεβάτι: Η νέα λύση για τα υπνοδωμάτια που κατακτά τον κόσμο - iefimerida.gr

Τα παραδοσιακά κρεβάτια φαίνεται πως χάνουν έδαφος. Τα πτυσσόμενα κρεβάτια προσφέρουν ελευθερία χώρου και λειτουργικότητα για κάθε μικρό διαμέρισμα ή πολυλειτουργικό δωμάτιο.
Σε μικρούς χώρους κάθε επιλογή διακόσμησης αλλάζει ριζικά τη χρήση του χώρου. Τα πτυσσόμενα κρεβάτια έχουν γίνει η νέα επιλογή για το 2025, καθώς μεταμορφώνουν την κρεβατοκάμαρα ή ό,τι λειτουργεί ως κρεβατοκάμαρα χωρίς να θυσιάζουν την άνεση.
