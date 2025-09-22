Ανδρέας Κούρκουλας: «Είναι μια παντελώς ανεύθυνη στάση το άνοιγμα της Βασιλίσσης Ολγας» - iefimerida.gr

Ο Ανδρέας Κούρκουλας είναι ένας έμπειρος και επιτυχημένος αρχιτέκτονας, ένας βαθύς γνώστης του αντικειμένου του κι ένας γοητευτικός συνομιλητής.

Ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που το 1989 ίδρυσε μαζί με τη Μαρία Κοκκίνου το αρχιτεκτονικό γραφείο Kokkinou Kourkoulas Architects and Associates, έχει στο ενεργητικό του πλούσιο έργο, συνεργασίες με διάφορες σχολές του κόσμου, δημοσιεύσεις, βραβεία.

Με απόψεις για την πόλη και την αισθητική της, με ευαισθησία σε θέματα οικολογίας, είναι ένας ενεργός και ενήμερος δημιουργός. Σκέφτεται το αύριο της Αθήνας, ανησυχεί, προτείνει. Η κουβέντα για την Βασιλίσσης Ολγας δεν είναι παρά μια αφορμή. Αυτά που έχει να πει σ’αφήνουν με το στόμα ανοιχτό…

Διαβάστε στο Bovary.gr τη συνέντευξη του Ανδρέα Κούρκουλα