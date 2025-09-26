Εντυπωσιακή ανακαίνιση νεοκλασικού στα Εξάρχεια -Φωτεινή αυλή και πολυεπίπεδη κατοίκηση στην καρδιά της πόλης - iefimerida.gr

Ένα νεοκλασικό σπίτι στο κέντρο της Αθήνας ξαναγράφει την έννοια της κατοίκησης: Από την αρχιτεκτόνισσα Κατερίνα Βαλσαμάκη και το γραφείο της γεννήθηκε ένας αστικός μικρόκοσμος φωτός, ησυχίας και σύγχρονης πολυτέλειας.

Μέσα στον πυκνό ιστό της Αθήνας, λίγα βήματα από την πολύβουη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ένα μικρό οικόπεδο 117 τετραγωνικών μέτρων στεγάζει ένα αρχιτεκτονικό εγχείρημα με έντονο χαρακτήρα. Στο οικόπεδο αυτό διατηρούνταν ένα διώροφο νεοκλασικό κτίσμα προ του 1923, το οποίο καταλάμβανε εξ ολοκλήρου τον διαθέσιμο χώρο.

Δείτε την ανακαίνιση του νεοκλασικού σπιτιού στα Εξάρχεια στο Bovary.gr.