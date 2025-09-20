Νεαρό ζευγάρι μετέτρεψε ένα τυπικό διαμέρισμα του '80, στην Χαλκιδική, στο ιδανικό σπίτι για παιδιά -Εντυπωσιακό - iefimerida.gr

Σε αυτό το διαμέρισμα στον Πολύγυρο Χαλκιδικής η κάθε μέρα είναι παιχνίδι. Οι χώροι που μοιράζονται μικροί και μεγάλοι είναι σαν μοντέρνος, minimal «παιδότοπος» με αναπάντεχο design.

Όταν το νεαρό ζευγάρι που ζει σε αυτό το διαμέρισμα μιας διπλοκατοικίας στον Πολύγυρο, την ορεινή πρωτεύουσα της Χαλκιδικής, αποφάσισε ότι θέλει να μεγαλώσει τα παιδιά του έξω από την πόλη, ονειρεύτηκε ένα σπίτι που θα έκανε την καθημερινότητα παιχνίδι. Έτσι, απευθύνθηκε στο αρχιτεκτονικό γραφείο Louizi + Louizis Architects, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, που ξεχωρίζει για την σύγχρονη δημιουργική του ματιά.

Η μεταμόρφωση του πάνω διαμερίσματος μιας διπλοκατοικίας του '80

Η διπλοκατοικία που είναι χτισμένη τη δεκαετία του '80, διαθέτει δύο διαμερίσματα: ένα στο ισόγειο και ένα στον όροφο. Το νεαρό ζευγάρι ανακαίνισε εσωτερικά, με τη συμβολή των Louizi + Louizis Architects, το πάνω διαμέρισμα, έχοντας ως βασικό αίτημα το να μην μεγαλώσουν τα δύο μικρά παιδιά τους σε ένα σπίτι με την τυπική αδιάφορη διαρρύθμιση των περασμένων δεκαετιών, μέσα σε κρύα, αμήχανα δωμάτια, αλλά αντιθέτως σε έναν χώρο που θα εξάπτει τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, με γωνιές που θα προάγουν το παιχνίδι και την αλληεπίδραση.

Οι αρχιτέκτονες Κίμων Λουίζης και Λίλη Λουίζη, αφού πήραν το briefing του πελάτη, σχεδίασαν ένα έξυπνο και εντυπωσιακό σπίτι που αφενός όλοι οι χώροι του θα ήταν η χαρά κάθε παιδιού και αφετέρου θα ήταν για τους ενήλικες ένας minimal, απολύτως σύγχρονος χώρος διαβίωσης που συνομιλεί με τις κυρίαρχες τάσεις της τεχνολογίας, του design και της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων.

Μίνιμαλ με παιχνιδιάρικη διάθεση

Οι χώροι εσωτερικά καταλαμβάνουν έκταση 95 τετραγωνικών μέτρων. Η διαρρύθμιση περιλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο που φιλοξενεί το σαλόνι, την κουζίνα και την τραπεζαρία με ένα μεγάλο πλαίσιο μπροστά και ένα παράθυρο που βλέπει στις πλαγιές του ορεινού Πολύγυρου, ένα δωμάτιο για τους γονείς με δικό του μπάνιο και ένα ονειρεμένο παιδικό δωμάτιο που μοιάζει με φωλιά, μισό θυμίζει δεντρόσπιτο και μισό με καράβι.

Οι επιφάνειες είναι λιτές και οι γραμμές τους αναδεικνύονται χάρη στον έξυπνο φωτισμό. Πολυμορφικά έπιπλα έχουν πολλαπλές χρήσεις: η νησίδα της κουζίνας γίνεται μπαρ, μαγειρικός πάγκος, νεροχύτης και τραπεζαρία, ενώ η ξύλινη επένδυση του τοίχου στο σαλόνι φιλοξενεί κρυφά συστήματα αποθήκευσης.

Αυτό το διαμέρισμα, όπως εξηγεί ο αρχιτέκτονας Κίμωνας Λουίζης, είναι ένα «δοχείο ζωής και παιχνιδιού». Η πραγματικότητα προάγει τη φαντασία και η φαντασία υπηρετεί την πραγματικότητα, καθώς ο στόχος ήταν ένα σπίτι σαν ζωντανός οργανισμός που κάθε γωνιά του να αλληλεπιδρά με τους ενοίκους του.









Η φιλοσοφία πίσω από τον σχεδιασμό

«Κι αν η κατοικία δεν είναι μονάχα ένας προστατευμένος και ασφαλής χώρος- κατάλυμα, ένα “δοχείο ζωής’’, όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει ο Άρης Κωνσταντινίδης, αλλά ένας χώρος που δημιουργεί μια ελκυστική ποικιλία αισθητικών ερεθισμάτων, ένας χώρος που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες που θα διεγείρουν την αισθητηριακή όρεξη, τον υποδαυλίζοντα μυ της αυτενέργειας και θα διαμορφώνουν ευκαιρίες για συμμετοχή, παιχνίδι και αυτοέκφραση των μικρών και όχι μόνο χρηστών, τότε θα μπορούσε να προστεθεί στην προ ηγηθείσα δήλωση ότι είναι ένα “δοχείο ζωής και παιχνιδιού’’», λέει ο Κίμων Λουίζης δίνοντας μέσα σε λίγες γραμμές τη φιλοσοφία του χώρου και το αφήγημα γύρω από το οποίο κινήθηκε ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός.

«Επιπλα με εύληπτες γεωμετρικές φόρμες και συνεχείς εναλλαγές πλήρες - κενού εν είδει παιχνιδιού ταξινόμησης, κατοπτρικές επιφάνειες που έξαφνα ‘’αποκαλύπτονται’’, γυάλινες επιφάνειες και μαυροπίνακες που γίνονται αφορμή καλλιτεχνικής έκφρασης, τεχνητός κρυφός φωτισμός που ενεργοποιείται μέσω διατάξεων αυτοματισμού (φωνητικών εντολών, αισθητήρες παρουσίας / κίνησης), αρμονική εναλλαγή υλικών διαφορετικής αναγλυφικότητας και στιλπνότητας που δημιουργούν ‘’προσδοκίες’’ αφής, μεταβαλλόμενές υπερμεγέθεις ερριμενες σκιές που αποτυπώνουν την ημερήσια αλλά και ενιαύσια εναλλαγή του χρόνου, συνθέτουν τον χώρο κατοίκησης μιας τετραμελούς οικογένειας που πέρα από την βέλτιστή κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της αποσκοπεί ταυτόχρονα στην δημιουργία και αξιοποίηση μοναδικών βιωματικών εμπειριών για τα νέα μέλη της, επαληθεύοντας τον J. Dewey πως “μόνον ότι δέχτηκες με την ψυχή σου, αυτό μαθαίνεις και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή και τον χαρακτήρα σου..’’», καταλήγει ο ίδιος.

﻿Info: louizi-louizis.gr | instagrahttps://www.instagram.com/louizilouizis.architectsm.com/louizilouizis.architects

Τίτλος Έργου: Δοχείο ζωής και παιχνιδιού

Τοποθεσία Πολύγυρος Έτος μελέτης 2025 Έτος κατασκευής 2025

Αρχιτεκτονική Μελέτη Louizi – Louizis Architects, Λουίζη Ε., Λουίζης Γ., Μορφάκη Ο., Λουίζης Κ. Μελέτη Φωτισμού Μπόλματη Μ.

Φωτογραφίες Kimberley Powell