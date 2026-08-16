Ιλιάδα: «Από βιβλίο για γέρους» σε πηγή έμπνευσης -Τι άλλαξε τη γνώμη του συγγραφέα της «Ζωής του Πι» για το ομηρικό έπος - iefimerida.gr

Ο Yann Martel, ο διάσημος συγγραφέας του Life of Pi (Η Ζωή του Πι), παραδέχεται ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούσε την Ιλιάδα «βιβλίο για γέρους».

Όταν όμως η σύζυγός του του πρότεινε τη μετάφραση του Stephen Mitchell, ο Καναδός συγγραφέας το άνοιξε… και δεν μπορούσε να το αφήσει από τα χέρια του. «Με γοήτευσε η ωμότητα, η ένταση και το βάθος με το οποίο μιλάει για τη ζωή και τον θάνατο», λέει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian (Απρίλιος 2026).

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Αυτό που τον εντυπωσίασε περισσότερο ήταν κάτι άλλο: η Ιλιάδα είναι κυρίως η ιστορία των μεγάλων ηρώων, των βασιλιάδων και των ελίτ – του Αχιλλέα, του Αγαμέμνονα, του Οδυσσέα.

«Άρχισα να έχω ιδέες. Πολλά με εντυπωσίασαν: το ένα ήταν ότι η Ιλιάδα αφορά μόνο πλούσιους. Είναι οι Μπιλ Γκέιτς και οι Τζέφρι Έπσταϊν του κόσμου, που κυβερνούν και καβγαδίζουν γιατί δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν, ενώ τι γίνεται με τον κοινό άνθρωπο; Τι γίνεται με τις απόψεις του;», αναρωτιέται.

Η φωνή του κοινού στρατιώτη που πεθαίνει χωρίς όνομα και χωρίς δόξα, σχεδόν δεν ακούγεται. Αυτή ακριβώς η σιωπή τον ενέπνευσε να γράψει το νέο του μυθιστόρημα Son of Nobody (Γιος Κανενός), που κυκλοφόρησε στις 31 Μαρτίου 2026.

Ο συγγραφέας Yann Martel / Φωτογραφία: AP Photo/The Canadian Press, Darren Calabrese

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Πρωταγωνιστής αυτού του «ψευδο-ομηρικού» έργου που ανακαλύπτεται από έναν ενθουσιώδη ερευνητή στη σύγχρονη Οξφόρδη, τον Harlow Donne, είναι ο Πσόας (Psoas), ένας άγνωστος στρατιώτης που αφηγείται τον πόλεμο από τα χαρακώματα.

«Η Ιλιάδα είναι βιβλίο αποτυχίας διαχείρισης θυμού»

Ο Martel δεν διστάζει να πει ότι η Ιλιάδα είναι, κατά βάθος, ένα έργο για την αποτυχία διαχείρισης του θυμού. Οι μεγάλοι ήρωες θυμώνουν, προσβάλλονται, σκοτώνουν και καταστρέφονται – μαζί με χιλιάδες ανώνυμους στρατιώτες. «Είναι η ιστορία των ελίτ», τονίζει, και προσθέτει ότι στην εποχή του Τραμπ, του Πούτιν και συνεχών γεωπολιτικών εντάσεων, μια τέτοια «από κάτω» ματιά στον πόλεμο είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Ο Πι Πατέλ (Suraj Sharma) και μια άγρια τίγρη της Βεγγάλης με το όνομα Richard Parker πρέπει να βασιστούν ο ένας στον άλλον για να επιβιώσουν σε ένα επικό ταξίδι στο Life of Pi / Φωτογραφία: Rhythm & Hues / Twentieth Century Fox

Από τη Ζωή του Πι στο Ομηρικό σύμπαν

Ο Martel θυμάται ότι ούτε με το Life of Pi περίμενε την τεράστια επιτυχία. Το αντίθετο μάλιστα. Πίστευε ότι «θα βούλιαζε». Ωστόσο, έκανε λάθος. Με το Son of Nobody συνεχίζει την ίδια φιλοσοφία: δίνει φωνή σε όσους συνήθως δεν την έχουν. Όπως έκανε με τον Pi στη βάρκα με την τίγρη, έτσι τώρα δίνει βήμα στον Psoas – τον «γιο κανενός».

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Για όσους αγαπούν την ελληνική μυθολογία αλλά βαριούνται κάποιες φορές την «επίσημη» εκδοχή των ηρώων, το νέο βιβλίο του Martel υπόσχεται μια πιο ανθρώπινη, δημοκρατική και δροσερή ματιά στον Τρωικό Πόλεμο.