Αυτά είναι τα πιο ζημιάρικα αυτοκίνητα -Στο μικροσκόπιο των αρχών 1,2 εκατ. οχήματα - iefimerida.gr

Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά προβλήματα στην ιστορία του αυτοκινήτου εξετάζουν οι αρχές, με σχεδόν 1,2 εκατομμύρια οχήματα να ενδέχεται να οδηγηθούν σε εκτεταμένο έλεγχο.﻿

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί την πλέον επιτυχημένη εταιρεία αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, με τους αριθμούς της να ανακάμπτουν παρά την κάμψη της ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ και τη στροφή της κινεζικής αγοράς προς τις εγχώριες μάρκες, η Tesla φαίνεται πως πλέον αντιμετωπίζει ένα νέο και ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα.

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