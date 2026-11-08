 Αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα: Πότε είσαι παράνομος -Τα πρόστιμα «φωτιά» για τους παραβάτες - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα: Πότε είσαι παράνομος -Τα πρόστιμα «φωτιά» για τους παραβάτες

Mercerdes με πινακίδες Βουλγαρίας
Mercerdes με πινακίδες Βουλγαρίας
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τσουχτερά πρόστιμα προβλέπονται για όσους κυκλοφορούν με αυτοκίνητο που φέρει ξένες πινακίδες, εάν δε πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. 

Θα έχετε παρατηρήσει πολλές φορές στους δρόμους να κυκλοφορούν επιβλητικά SUV πολλών κυβικών, με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, τα οποία ωστόσο οδηγούνται από ημεδαπούς που προφανώς δεν βρίσκονται για διακοπές στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων ξένες πινακίδες πρόστιμα carandmotor.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ