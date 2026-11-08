Αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα: Πότε είσαι παράνομος -Τα πρόστιμα «φωτιά» για τους παραβάτες - iefimerida.gr

Τσουχτερά πρόστιμα προβλέπονται για όσους κυκλοφορούν με αυτοκίνητο που φέρει ξένες πινακίδες, εάν δε πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.



Θα έχετε παρατηρήσει πολλές φορές στους δρόμους να κυκλοφορούν επιβλητικά SUV πολλών κυβικών, με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, τα οποία ωστόσο οδηγούνται από ημεδαπούς που προφανώς δεν βρίσκονται για διακοπές στη χώρα μας.

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