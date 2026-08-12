Υποστροφή και υπερστροφή: Ποιες οι διαφορές τους και πώς να τις αντιμετωπίσετε σωστά - iefimerida.gr

Η υποστροφή και η υπερστροφή δεν αφορούν μόνο στις πίστες - είναι δύο φαινόμενα που μπορεί να εμφανιστούν σε κάθε οδηγό στον δρόμο, και η σωστή αντίδραση μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ασφάλειας και ατυχήματος.

Οι περισσότεροι οδηγοί έχουν νιώσει έστω μία φορά το αυτοκίνητο να μην ακολουθεί ακριβώς την πορεία που υπαγορεύει το τιμόνι. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν τα ελαστικά φτάσουν στο όριο της πρόσφυσής τους.

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